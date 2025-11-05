За сутки Белгородскую область атаковали 88 БПЛА: ранены три мирных жителя

За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 88 беспилотников и 16 боеприпасов. Пострадали три человека. Повреждения зафиксированы в жилом фонде, на промышленных объектах и инфраструктуре. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Над Алексеевским округом системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа. Последствий нет.

В Белгородском районе под удар попали поселок Дубовое, села Беловское, Бессоновка, Чайки и Ясные Зори. Зафиксировано девять беспилотников, семь из которых подавлены средствами РЭБ и сбиты. Повреждений и пострадавших нет.

В Борисовском районе атакам подверглись поселок Борисовка, села Березовка, Грузское, Октябрьская Готня и хутор Красиво. По ним выпущено шесть дронов. В районе хутора Красиво беспилотник атаковал автомобиль «ГАЗель», в результате чего пострадал водитель. Мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу, его состояние оценивается как тяжелое. В селе Октябрьская Готня поврежден частный дом, в Березовке — многоквартирный, в Грузском — линия электропередачи. В Борисовке ранним утром на территории предприятия повреждены три автомобиля «КамАЗ».

В Валуйском округе под ударом оказались город Валуйки, поселок Уразово, села Борки, Казинка, Казначеевка, Яблоново, а также хутора Кургашки и Михайловка. Всего выпущено два боеприпаса и 17 беспилотников, из которых 13 подавлены и сбиты. В Валуйках повреждены два автомобиля и объект инфраструктуры, в Казначеевке — частный дом, в Михайловке — линия электропередачи, в Казинке — легковой автомобиль.

В Волоконовском районе удары нанесены по поселкам Красный Пахарь и Малиново, а также по селам Борисовка и Чапельное. Зафиксировано семь беспилотников, четыре из которых были подавлены. В поселке Малиново поврежден объект инфраструктуры предприятия, в селе Борисовка — два частных дома, в Красном Пахаре — линия электропередачи на территории сельхозпредприятия, вблизи Чапельного огнем уничтожен автомобиль.

В Грайворонском округе атаки пришлись на город Грайворон, села Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дунайка, Ломное, Новостроевка-Первая, Пороз, Санково и хутор Масычево. Всего зафиксировано 15 беспилотников, из них три были подавлены средствами РЭБ. В селе Гора-Подол в результате детонации дрона мужчина получил баротравму. Медицинская помощь оказана амбулаторно. В Головчино при атаке FPV-дрона пострадал еще один человек — его госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода. Повреждено здание коммерческого объекта. В Безымено повреждена техника сельхозпредприятия, в Санково — автомобиль и частный дом, в Ломном — газовая труба и частично разрушено жилище. Ночью в Грайвороне при сбросе взрывного устройства с дрона загорелась «ГАЗель».

В Краснояружском районе под обстрел попали поселок Красная Яруга, села Колотиловка, Староселье и Теребрено. Выпущено восемь боеприпасов и зафиксировано восемь беспилотников, три из которых подавлены. В Красной Яруге повреждено оборудование предприятия.

В Шебекинском округе удары пришлись на город Шебекино, поселок Шамино, села Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка. Выпущено шесть боеприпасов и 24 беспилотника, 15 из них сбиты. В Шебекино повреждены три многоквартирных дома, частное домовладение, автобус и 15 автомобилей. На участке автодороги Муром — Никольское дрон атаковал грузовой автомобиль. В Мешковом повреждены линия электропередачи и частный дом, в Новой Таволжанке — газовая труба и хозпостройка. Ночью в городе повреждены складское помещение предприятия и автомобиль.

В Яковлевском округе в районе села Бутово в результате детонации дрона поврежден коммерческий объект.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области были ранены пять человек. Для атак по региону применили не менее 112 БПЛА и 19 боеприпасов.

Анна Швечикова