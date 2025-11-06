Российская армия не дала ВСУ выйти из «котла» в Купянске

Российские военнослужащие пресекли очередную попытку ВСУ прорвать окружение в районе Купянска Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В сводке ведомства говорится, что сейчас в районе Купянска штурмовые отряды «продолжают уничтожение окруженной группировки противника». За сутки отражены три попытки бригад ВСУ контратаковать в районе населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка, чтобы деблокировать украинские подразделения. Сорвана попытка военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ «вырваться из кольца окружения в западном направлении».

За сутки в районе Купянска «уничтожено до 50 военнослужащих», а также четыре станции РЭБ, 12 автомобилей и тяжелый механизированный мост.