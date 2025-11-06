Новый глава Тверской области Виталий Королев представлен правительству региона

В Тверской области прошло официальное представление врио губернатора Виталия Королева региональному правительству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Нового главу региона представил полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. «Большую часть трудового пути он (Виталий Королев. — «Ъ») отдал антимонопольной службе, большой стаж – 20 лет, пройдя путь до заместителя руководителя службы»,— сказал полпред.

Местное издание «Вся Тверь» написало, что с напутствием господину Королеву выступил бывший губернатор Тверской области, а ныне полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. Он напомнил, что Виталий Королев несколько раз приезжал в регион во время работы в ФАС и «проблемы региона ему в целом известны».

Виталий Королев обозначил приоритетные направления работы на начальном этапе. «Это прохождение зимнего периода, <...> поддержка участников СВО и их семей, — перечислил врио губернатора. — И, конечно же, вопросы связанные с тем, что необходимо особое внимание уделять развитию экономического потенциала области, демографии, отдельно еще подчеркну – молодежной политики».

В Telegram-канале «Пул69», который освещает деятельность губернатора Тверской области, сообщили, что Виталий Королев, Игорь Щеголев и Игорь Руденя провели трехстороннюю встречу, на которой отдельно обсудили будущую деятельность нового главы региона.

Вечером 4 ноября президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Виталием Королевым, во время которой и предложил чиновнику «попробовать свои силы на региональном поприще». Указ о назначении господина Королева врио губернатора был подписан 5 ноября. Должность стала вакантной 29 сентября после ухода прежнего главы Игоря Руденя на пост полпреда.

Виталию Королеву 45 лет. Он стал уже третьим губернатором, пришедшим из федеральной антимонопольной службы за последние пять лет.

Степан Мельчаков