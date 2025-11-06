Польша направит $7 млн на укрепление границы с Россией

Власти Польши планируют модернизировать пограничную инфраструктуру на границе с Россией. На реализацию проекта выделено 25,8 млн злотых (около $7 млн). Об этом сообщила пресс-служба Пограничной стражи республики в соцсети Х.

90% средств на укрепление границы предоставит Евросоюз — 23,2 млн злотых (около $6,3 млн). На эти деньги Польша планирует купить радиокоммуникационное, спутниковое телекоммуникационное и мобильное оборудование. Также будут проводиться курсы для администраторов систем безопасности. Реализация проекта началась 1 сентября и продлится до 31 марта 2028 года.

В ноябре 2024 года Польша начала строительство линии оборонительных укреплений «Восточный щит» на границе с Россией. Замминистра обороны Польши Павел Бейда заявлял, что республика планирует разместить на польско-белорусской и польско-российской границе около 1 млн противопехотных мин, несмотря на запрет их использования Оттавской конвенцией 1999 года.