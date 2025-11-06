Профессор египтологии Халед аль-Анани стал гендиректором ЮНЕСКО

Бывшего министра по делам туризма Египта и профессора египтологии Халеда аль-Анани утвердили на пост генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

6 октября кандидатуру египетского экс-министра по делам туризма на пост генерального директора ЮНЕСКО выдвинул исполнительный совет организации. Халед аль-Анани получил 55 голосов «за» из 57.

Как сообщил «РИА Новости» директор Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов, во время тайного голосования на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, на пост генерального директора ЮНЕСКО утвердили кандидатуру господина Халеда аль-Анани.

Господин Алимов отметил, что за профессора египтологии было подано 172 голоса из 175, из которых представители двух стран выступили «против», а один воздержался.

В ноябре 2024 года Всемирная туристская организация назначила господина аль-Анани специальным послом по культурному туризму. Египетский экс-министр выступает покровителем Африканского фонда всемирного наследия.