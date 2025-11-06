На Ставрополье суд изъял у предпринимателя выделенную без торгов землю

По иску прокуратуры директор коммерческого предприятия из с. Казьминского Ставропольского края вернул в муниципальную собственность 4 тыс. кв. м незаконно выделенных земель. Суд признал участок несоразмерно большим для эксплуатации зданий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Участок директору компании был предоставлен администрацией округа без торгов в феврале 2025 года. Основанием для выделения земель стало расположение на участке принадлежащих мужчине объектов недвижимости.

«Площадь предоставленного земельного участка превышает размеры расположенных на нем строений в 223 раза, а землепользователь не доказал необходимость использования такого большого участка в целях эксплуатации своих зданий», — отметили в прокуратуре.

На основании этого прокуратура обратилась в суд с иском о признании договора аренды недействительным и о возврате земельного участка администрации округа.

Требования прокурора судом удовлетворены, участок возвращен муниципалитету.

Наталья Белоштейн