РАНХиГС возглавила рейтинг вузов в сфере госуправления от RAEX

Президентская академия (РАНХиГС) возглавила рейтинг вузов RAEX в сфере «государственное и муниципальное управление», сообщили ТАСС в пресс-службе рейтингового агентства. Второе и третье места заняли НИУ ВШЭ и МГУ имени М. В. Ломоносова.

Рейтинг презентовали на конференции «Наука для государственного управления в России» в РАНХиГС. В список вошли 40 вузов из 20 городов России. Треть из учебных заведений в рейтинге расположена в Москве.

В этом году рейтинг вузов в сфере госуправления составлялся по новой методике, дополненной иными показателями. В частности, специалистами RAEX были проанализированы официальные статистические данные о высшем образовании свыше 400 тыс. действующих государственных гражданских служащих России.

14-й ежегодный рейтинг лучших вузов RAEX представило в июне 2025 года. В список 100 лучших учебных заведений вошли университеты из 30 регионов России. Первое место занял Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, который возглавляет рейтинг лучших вузов России на протяжении 13 лет. Второе — МГТУ им. Н. Э. Баумана. В топ-5 также вошли МФТИ (третье место), СПбГУ и МИФИ, занявшие четвертую и пятую позиции, как и годом ранее.

Полина Мотызлевская