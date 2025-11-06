Кремль не получил ответ США на заявление Путина по ядерным испытаниям

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что российские власти не получили официального ответа на заявления Владимира Путина о возможном возобновлении ядерных испытаний.

Представитель Кремля при этом отметил, что, «несмотря на четкие формулировки президента», за заседанием Совета безопасности последовала «излишне эмоциональная реакция запажных СМИ». «Все это идет в русле милитаристской антироссийской истерики, которая сейчас бушует в странах Западной Европы»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

Последние несколько дней президент США Дональд Трамп говорил о необходимости провести ядерные испытания. 5 ноября на совещании с Совбезом Владимир Путин заявил, что не планирует отходить от Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но, если США его нарушат, Россия должна «предпринять адекватные ответные действия». Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов предложил немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям.

Лусине Баласян