Бывший зампред правительства Омской области выступил в суде с последним словом

Бывший зампредседателя правительства Омской области и экс-министр труда и соцразвития региона Владимир Куприянов, против которого выдвинуто обвинение в коррупции, выступил в суде с последним словом. Экс-чиновник заявил, что вину не признает и просил вынести справедливое решение, рассказали «Ъ-Сибирь» в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ожидается, что в пятницу, 7 ноября, по делу огласят приговор.

Фото: Министерство труда и социального развития Омской области

По версии следствия, с 2018-го по 2023 год чиновник получал от директора подведомственного интерната взятки деньгами, подарками, включая дрова и мотокультиватор, на общую сумму почти 650 тыс. руб. Взамен он обеспечил руководителю соцучреждения беспрепятственное прохождение аттестации, получение премий и наград, а также организовал дополнительное выделение интернату более 4,5 млн руб.

В прениях сторон гособвинитель запросил для Владимира Куприянова десять лет лишения свободы и штраф в размере 32,3 млн руб.

Илья Николаев