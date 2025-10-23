10 лет колонии обвинение запросило бывшему зампреда омского правительства

Сторона обвинения просит назначить 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 32,3 млн руб. бывшему заместителю председателя правительства Омской области, экс-министру труда и соцразвития региона Владимиру Куприянову. Ему вменяют в вину ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, взятки в крупном размере), сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, с 2018-го по 2023 год чиновник получал от директора подведомственного интерната взятки деньгами, подарками, включая дрова и мотокультиватор, на общую сумму почти 650 тыс. руб. Взамен он обеспечил руководителю соцучреждения беспрепятственное прохождение аттестации, получение премий и наград, а также организовал дополнительное выделение интернату более 4,5 млн руб.

Свою вину Владимир Куприянов отрицает.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце мая 2024 года губернатор Омской области Виталий Хоценко отправил Владимира Куприянова в отставку. О задержании чиновника стало известно в начале июня того же года.

