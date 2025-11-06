В Архангельской области отключали мобильный интернет из-за угрозы безопасности

Утром 6 ноября жители Архангельска и области жаловались на массовое отключение мобильного интернета в регионе. Недоступными для граждан оказались многие сайты, приложения и сервисы, оплата банковскими картами в магазинах и т.д. Мобильного интернета не было в течение нескольких часов, он включился только в районе 11:00.

Как сообщает региональное сетевое издание 29.ru со ссылкой на областное минсвязи, ограничение работы интернета в Архангельске произошло по инициативе федеральных органов власти.

«Это происходит автоматически при мероприятиях по повышению безопасности. В случае возникновения каких-то ситуаций в рамках повышения мер безопасности на территории Российской Федерации федеральными органами инициируются мероприятия по приостановке передачи данных в мобильных сетях»,— цитирует портал официального представителя ведомства.

Андрей Цедрик