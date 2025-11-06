Минфин России сократит ежедневный объем продажи валюты и золота

Минфин России с 10 ноября по 4 декабря планирует продать иностранную валюту и золото на сумму 2,7 млрд руб. Ежедневный объем продаж составит 0,1 млрд руб. Это следует из пресс-релиза ведомства.

С 7 октября по 7 ноября Минфин продает валюту и золото на 13,9 млрд руб. Ежедневный объем продаж — 0,6 млрд руб. Месяцем ранее объем продаж составлял 1,4 млрд руб. в день.

Во втором полугодии Банк России покупает и продает иностранную валюту исходя из объема анонсируемых Минфином операций в размере 8,94 млрд руб. в день.

Так, с 10 ноября по 4 декабря Банк России будет продавать валюту объемом 9,04 млрд руб. в день. С 7 октября по 7 ноября показатель будет на уровне 9,54 млрд руб. в день.

По оценкам Минфина, в ноябре федеральный бюджет может недополучить 48 млрд руб. нефтегазовых доходов.