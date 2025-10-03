Минфин вдвое сократит ежедневный объем продажи валюты и золота

Минфин России с 7 октября по 7 ноября планирует продать иностранную валюту и золото на общую сумму 13,9 млрд руб. Ежедневный объем продаж составит 0,6 млрд руб. За период с 5 сентября по 6 октября ведомство должно продать валюту и золото на 31,5 млрд руб., по 1,4 млрд руб. в день.

Как указано в сообщении Минфина, в октябре федеральный бюджет может недополучить 26,9 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов. В сентябре бюджет недополучил 21 млрд руб. допдоходов.