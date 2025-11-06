CAS не принял апелляцию Федерации хоккея России по делу вратаря Ивана Федотова

Спортивный арбитражный суд (CAS) не принял к рассмотрению апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на решение Международной федерации хоккея (IIHF) оштрафовать организацию на 1 млн швейцарских франков (около 100 млн рублей) за выступление вратаря Ивана Федотова в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2023/24. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«В нашей апелляции нам отказано. Там, конечно, есть так называемое частное определение в сторону международной федерации, что она неправильно подвела дело, не совсем корректно себя вела, но это все утешение для бедных. Факт остается фактом, штраф нам выписан»,— сказал господин Курбатов. Он также сообщил, что ФХР не будет оспаривать решение в другой судебной инстанции, поскольку «для такого обращения нет оснований».

В мае 2022 года, по истечении контракта с московским ЦСКА, Федотов подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». В июле того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от военной службы и был призван в армию. После демобилизации хоккеист переподписал контракт с ЦСКА перед сезоном-2023/24, договор с «Филадельфией» был заморожен. После поражения ЦСКА в первом раунде play-off КХЛ клуб расторг контракт с вратарем. Федотов дебютировал за «Филадельфию» в апреле 2024 года. Перед началом сезона-2025/26 он был обменян в «Колумбус Блю Джекетс».

