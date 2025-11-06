В Ставропольском крае зарегистрировали 527 товарных знаков. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

В регионе составили карту и рейтинг территорий по количеству патентов. На первом месте Ставрополь и 123 знака, на втором — Пятигорск со 115 патентами. Тройку лидеров замыкает Минераловодский округ с 50 зарегистрированными брендами. Следом идут Предгорный округ (42 патента) и Ессентуки (40).

Среди всех зарегистрированных знаков 59 имеют географическое наименование. Это бренды продуктов питания, образовательных программ, технологий и институтов поддержки.

Мария Хоперская