Лучник из Дагестана победил на Кубке мира в Южной Корее

Дагестанец Магомедариф Мирзаев завоевал золотую медаль на Кубке мира по стрельбе из традиционных луков в личном зачете. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минспорта.

Фото: пресс-служба Минспорта Дагестана

Магомедариф Мирзаев показал лучший результат в личном мужском зачете среди более 400 участников в дисциплине «Корейская мишень. 145 м», в которой ранее традиционно побеждали корейские лучники.

В общекомандных соревнованиях, завершившихся в корейском Ульсане, сборная России под руководством дагестанского специалиста Джамала Махтибекова заняла третье командное место среди 82 сборных.

Наталья Белоштейн