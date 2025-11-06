Космодром Восточный работает в прежнем режиме

После обесточивания генподрядчика ПСО «Казань» из-за долга космодром Восточный продолжит работать в штатном режиме. Об этом сообщила Дирекция космодрома в своем Telegram-канале.

В ДЭК отметили, что ограничения поставок электроэнергии не касаются стратегически значимых площадок и не отразятся на строительстве стартового комплекса КРК «Ангара», а задолженность ПСО «Казань» будет погашена до конца ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что Дальневосточная энергетическая компания ограничила поставку электроэнергии на объекты генерального подрядчика ООО «ПСО Казань» из-за долга в 51 млн руб. ДЭК планировал обратиться в суд с заявлением о признании ПСО «Казань» банкротом.

Анна Кайдалова