Защита бизнес-коуча Аяза Шабутдинова обжаловала приговор по делу о мошенничестве

Защита бизнес-коуча и основателя компании «Лайк Центр» Аяза Шабутдинова, ранее осужденного на семь лет колонии, обжаловала приговор о мошенничестве в крупном и особо крупном размере. Блогер обвиняется в совершении 113 эпизодов мошенничества. Об этом сообщил РБК адвокат Андрей Мишонов.

Бизнес-коуч и основатель компании «Лайк Центр» Аяз Шабутдинов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бизнес-коуч и основатель компании «Лайк Центр» Аяз Шабутдинов

Пресненский районный суд вынес приговор Аязу Шабутдинову 31 октября. Бизнес-коуч продавал гражданам образовательные курсы, которые, по мнению суда, не приносили заявленных им результатов. Помимо семилетнего срока, суд назначил блогеру штраф в размере 5 млн руб. Господин Шабутдинов признал вину, однако отметил, что «пришел в предпринимательство с искренним желанием помочь людям, научить их зарабатывать и раскрыть их возможности».

Ранее Аяз Шабутдинов заявил о возмещении ущерба всем потерпевшим, которые хотели вернуть деньги. Компенсацию, уточнил его адвокат, получили 73 человека.

В ноябре 2023 года сотрудники УФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали Аяза Шабутдинова, его обвинили по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Стоимость его курсов варьировалась от 60 тыс. до 12 млн руб. При этом возможности вернуть средства или прервать обучение коуч не представлял. Сам блогер говорил, что его образовательный центр имел официальную лицензию и был резидентом инновационного центра «Сколково».