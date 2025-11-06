Reuters: Польша планирует закупать у США больше газа для Украины и Словакии

Польша работает над заключением сделки с США по импорту сжиженного природного газа (СПГ), чтобы поставлять его Украине и Словакии. Это соглашение укрепит связи Евросоюза с энергетической отраслью США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

В Минэнерго Польши подтвердили, что ведут переговоры с представителями из США, Словакии и Украины. В ведомстве отметили, что это позволит повысить безопасность страны.

«Мы не в полной мере воспользовались этой исторической возможностью переключить Европу с российских энергоносителей на американские, но теперь эта администрация работает на полную мощность, и наметился реальный сдвиг»,— заявил Reuters неназванный американский чиновник. По его словам, сделка позволит Европе радикально изменить каналы импорта энергоносителей.

Официальные лица планируют объявить об увеличении импорта газа из США после встречи сторон на трансатлантической энергетической конференции в Афинах, которая проходит 6-7 ноября, уточнил источник Reuters. По его словам, после этого начнутся переговоры об условиях поставок СПГ в Словакию. Объемы поставок через Польшу могут составить до 4-5 млрд куб. м газа в год, что примерно соответствует годовому потреблению в Словакии, сказали собеседники агентства.

23 октября Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций в отношении России. Согласно новым ограничениям, с 1 января 2027 года страны ЕС полностью перестанут закупать российский СПГ. Меры начнут постепенно вводить уже с апреля 2026 года.

Подробнее о 19-м пакете санкций — в подборке «Ъ».