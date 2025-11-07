Богатство — в людях

Власти Якутии, славящейся своими алмазами, золотом и углеводородами, не устают напоминать: главное богатство республики — ее люди. Работа по развитию человеческого капитала здесь ведется по всем направлениям: это и поддержка семьи и демографии, и повышение уровня жизни, и совершенствование сферы образования и здравоохранения. Руководство региона применяет комплексный подход, внедряя всевозможные региональные программы и дополнительные меры поддержки населения.

Экономика Якутии ежегодно демонстрирует улучшение ключевых показателей. По итогам 2024 года промышленный рост региона достиг 8,1%, что почти в два раза превышает среднероссийский уровень, валовой региональный продукт республики составил 2,5 трлн руб., а объем привлеченных инвестиций установил рекорд в 780 млрд руб.

Активный экономический рост обеспечивает устойчивое развитие социальной сферы, что способствует повышению рождаемости и общему росту численности населения. Последний показатель президент России Владимир Путин отметил во время беседы с главой Якутии Айсеном Николаевым на Восточном экономическом форуме в сентябре 2025 года. Сегодня республика занимает первое место по рождаемости в Дальневосточном федеральном округе и десятое — среди всех российских регионов.

Учитывая активный экономический рост, развитие человеческого капитала крайне важно для Якутии — сегодня это одно из ключевых направлений работы властей. Правительство региона практикует комплексный подход, делая упор на улучшение демографических показателей и повышение уровня жизни населения, поддержку семьи и детства, подготовку кадров и совершенствование сфер образования и здравоохранения.

Цветы жизни

В Якутии реализуется целый комплекс мер, направленных на повышение рождаемости, помощь семьям с детьми и создание инфраструктуры детства. В 2025 году объем финансирования, направленного на поддержку материнства и детства, составил более 29,1 млрд руб. Такую цифру обнародовал 19 октября Айсен Николаев в своем обращении по случаю Дня матери.

По словам министра труда и социального развития республики Елены Волковой, наиболее востребованными из регионального демографического пакета мер сегодня являются республиканский материнский капитал «Семья», целевой капитал «Дети столетия» и единовременная выплата взамен земельного участка.

«За последние три года на данные три меры из регионального бюджета выделено 4,6 млрд руб. для обеспечения 51 тыс. заявлений от семей республики, в том числе в текущем году уже профинансировано 1,5 млрд руб. для поддержки 14 тыс. семей»,— рассказала Елена Волкова в эфире программы «Актуальное интервью» 22 октября.

В Якутии уделяют большое внимание многодетным семьям. По данным минтруда республики, сегодня в регионе проживают более 34,6 тыс. многодетных семей, с 2020 года их стало больше на 9,2%. Власти успешно сохраняют традицию многодетности в регионе, постоянно расширяя перечень мер поддержки. В апреле 2024 года для многодетных, например, ввели льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, бесплатное питание для детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, включая профессиональные, бесплатный проезд на общественном транспорте — и все это вне зависимости от уровня доходов семей.

Другим важным направлением работы властей региона является создание инфраструктуры детства. За 2024 год, объявленный Айсеном Николаевым Годом детства, в республике было реализовано множество инициатив, направленных на поддержку семей с детьми, модернизацию образовательной инфраструктуры и развитие детского творчества.

Со школьной скамьи

Значимым аспектом развития человеческого капитала в Якутии является совершенствование образовательной системы. Еще в 2023 году Айсен Николаев подписал указ о развитии единой системы образования до 2030 года. Согласно документу, в Якутии в ближайшие пять лет должно быть обеспечено трудоустройство не менее 75% выпускников колледжей и техникумов по полученной специальности.

Наиболее эффективным подходом в правительстве Якутии считают развитие профильного образования — с этой целью сегодня почти в 70% школ республики есть профильные классы, а учебные заведения расширяют партнерство с предприятиями и промышленными компаниями.

«По программам инженерно-технического направления дети учатся в 95 школах. Эффекты такого обучения есть — в прошлом году 82% выпускников профильных классов политехнических школ поступили в колледжи и вузы на инженерные и технологические специальности. Порядка 20 из этих школ одновременно с аттестатом выдают свидетельства о профессии»,— сказал Айсен Николаев на пленарном заседании августовского совещания работников образования 21 августа.

Глава региона также упомянул работу по вовлечению школ в подготовку медицинских кадров: сегодня в 12 муниципальных районах действуют медицинские классы. По задумке якутских властей, такой формат в будущем позволит увеличить количество кадров для системы здравоохранения.

В Якутии стремятся готовить больше кадров для сельского хозяйства, в которых сегодня очень нуждается регион. По мнению Айсена Николаева, с этой целью можно пересмотреть принципы финансирования агрошкол, переведя их на грантовую основу. Такой же подход в будущем могут применить к школам политехнической направленности — по словам главы республики, так поддержку получат именно те учреждения, которые в партнерстве с производственными предприятиями дают выпускникам рабочие специальности.

«Я заостряю внимание на вопросах получения профессиональных компетенций со школьной скамьи, потому что это требование времени. На наших глазах меняются ожидания общества от системы образования, меняются запросы экономики, и мы должны дать возможность каждому ребенку открыть персональный путь к профессии именно в единой системе образования»,— подчеркнул Айсен Николаев.

Образование будущего

Для сохранения высоких темпов развития экономики Якутия нуждается в большом количестве высококвалифицированных кадров. Для этого в регионе действует множество инициатив и проектов, включая федеральную программу «Профессионалитет», направленную на подготовку специалистов для ключевых отраслей экономики.

В 2025–2026 учебном году в рамках данного проекта будут обучаться почти 5 тыс. студентов. К их подготовке привлекают ведущих специалистов республики и крупные предприятия. Подход, в большой степени ориентированный на практику, обеспечивает соответствие учебного процесса реальным условиям рынка труда.

Одним из недавних успешных примеров работы проекта «Профессионалитет» в регионе стал запуск 20 новых современных мастерских на базе колледжей и техникумов. Их открыли 2 октября. Площадки оснащены высокотехнологичным оборудованием и ориентированы на подготовку специалистов в сфере промышленности, транспорта, энергетики, строительства и информационных технологий. Студенты уже приступили к освоению таких направлений, как беспилотная авиация, геопространственные технологии, контрольно-измерительные приборы и автоматика.

С 2022 года в Якутии также были созданы два отраслевых образовательных кластера в сферах сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности. Еще два кластера — в сфере педагогики и медицины — сейчас находятся на стадии разработки.

Для креативных индустрий

Усилия властей Якутии направлены и на совершенствование системы высшего образования. Одним из важных проектов на данном направлении стала программа «Приоритет 2030», которая реализуется правительством по поручению президента России и входит в нацпроект «Молодежь и дети». Это крупнейшая в России госпрограмма поддержки университетов, реализуемая с 2021 года. Ее цель — сформировать в стране более 100 прогрессивных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.

С 2025 года в рамках проекта «Приоритет 2030» в Якутии будут обучать будущих управленцев в сфере креативной экономики. В последние годы республика успешно развивает данное направление. Согласно соответствующему указу Айсена Николаева к 2030 году в творческих индустриях должны быть заняты 70 тыс. человек. По мнению руководства Якутии, разворот региона в сторону креативной экономики сам по себе способствует развитию человеческого капитала.

«Мы с 2018 года сделали осознанную ставку на креативные индустрии, так как уверены в том, что именно их поддержка — это наиболее правильный подход к развитию человеческого капитала, его максимально эффективной реализации. Понятно, что Якутия известна и в России, и во всем мире своими природными богатствами. Вместе с тем мы понимаем, что регионы должны развиваться не только за счет сырьевой экономики, но и за счет других отраслей, которые способны приносить высокую добавленную стоимость»,— подчеркивал глава Якутии Айсен Николаев в интервью «РИА Новости» в декабре 2024 года.

Новая программа профессиональной переподготовки «Мастер управления в креативных индустриях», разработанная в рамках проекта «Приоритет 2030», была запущена Арктическим государственным институтом культуры и искусств (АГИКИ) и Высшей школой инновационного менеджмента при главе Республики Саха (Якутия) при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

«Программа направлена на решение конкретных задач, связанных с развитием креативной экономики в населенных пунктах республики. Мы используем лучшие практики и кейсы, которые набраны в ходе реализации образовательной программы АГИКИ, КРДВ и ДВФУ по подготовке команд управленцев креативными пространствами»,— сообщила 10 сентября ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева.

По задумке организаторов новой образовательной программы, она позволит подготовить управленцев нового типа, которые сумеют в будущем выстраивать стратегию развития районов и городов, запускать культурные инициативы, повышать туристическую привлекательность региона и вовлекать бизнес в социальные и культурные проекты.

Программы трудоустройства «Работающая Якутия»

Развитие человеческого капитала в Якутии включает не только образовательные инициативы, но и эффективное трудоустройство населения. Этой цели служит программа «Работающая Якутия.Кадры». Ее разработали в рамках регионального указа о мерах по борьбе с бедностью, подписанного в 2023 году. Программа трудоустройства призвана обеспечить кадровые потребности региона за счет местных жителей и специалистов из других российских субъектов.

Проект уже дает ощутимые результаты: 12 августа в пресс-службе главы республики Айсена Николаева и правительства региона со ссылкой на госкомзанятости Якутии сообщили, что в 2025 году благодаря программе «Работающая Якутия.Кадры» будут трудоустроены 4,5 тыс. якутян.

С начала года в рамках проекта подписали 84 трехсторонних соглашения с крупнейшими работодателями и ключевыми министерствами региона о сотрудничестве по трудоустройству жителей республики. Особенность программы состоит в индивидуальном подходе к работодателям - участникам проекта и вовлечении отраслевых министерств в проработку механизмов кадрового обеспечения.

«Якутия — Земля героев»

Якутия заинтересована в подготовке смелых, патриотичных и талантливых руководителей, настроенных реализовывать масштабные преобразования. Сегодня в республике действует кадровая программа «Якутия — Земля героев», направленная на привлечение участников СВО к процессам управления регионом. Программа стала региональным аналогом федерального проекта «Время героев», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Выпускники смогут претендовать на руководящие должности в государственных и муниципальных органах власти.

В рамках программы ветеранов и участников спецоперации учат современным технологиям управления, командной работе. Проект также предполагает стажировку в органах местного самоуправления республики. 17 октября ее завершил очередной поток участников. Об итогах рассказала куратор проекта, представитель Высшей школы инновационного менеджмента Наталья Кашперская.

«Курсанты погрузились в реальные процессы муниципального управления, получили ценный опыт и проверили свои силы на практике. Они не просто наблюдали со стороны, а активно участвовали в решении конкретных задач: от работы с обращениями граждан до организации социально значимых мероприятий»,— подчеркнула куратор программы.

Другая программа, нацеленная на подготовку профессиональных управленцев в Якутии,— «Муравьев-Амурский 2030». По задумке организаторов ее выпускники будут управлять масштабными проектами на Дальнем Востоке: реализацией мастер-планов, инвестиционными проектами и социальными инициативами, призванными преображать регион.

За три года существования программы в ее рамках для регионов Дальнего Востока было подготовлено 149 профессиональных госуправленцев, в том числе из Якутии. В сентябре 2024 года Владимир Путин поручил расширить программу на арктические территории РФ. Участники проекта на протяжении года изучают структуру госслужбы и региональные особенности Дальнего Востока, получают знания в области госуправления и экономики.

В рамках программы будущие управленцы разрабатывают проекты, связанные с туризмом, энергетикой, образованием и другими ключевыми сферами развития регионов Дальнего Востока. Итоговая аттестация предполагает защиту этих проектов перед главой Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, губернаторами и региональными министрами.

Земский доктор/учитель/работник культуры

В Якутии успешно действуют федеральные программы, направленные на привлечение врачей, фельдшеров и учителей в сельскую местность. Так, по программе «Земский доктор/фельдшер» медработникам, приезжающим работать в якутские поселки и деревни, предоставляют компенсационную выплату в размере 1–2 млн руб. Врачам и фельдшерам, прибывшим для работы в малые города Якутии, единовременно выплачивают 0,5–1 млн руб.

Аналогичным образом в регионе поддерживают и учителей. Соответствующая программа предполагает выплату в размере 2 млн руб. для педагогов, готовых не менее пяти лет проработать в сельских школах республики. Как сообщило министерство образования и науки республики, благодаря программе «Земский учитель» в 2025–2026 учебном году к педагогическим коллективам школ Якутии присоединились 11 новых педагогов. Они внесут вклад в развитие образования в отдаленных районах и малонаселенных территориях региона.

В 2025 году в качестве продолжения вышеперечисленных программ запустили проект «Земский работник культуры», призванный обеспечить недостающими кадрами учреждения культуры, расположенные в отдаленных населенных пунктах Якутии. Выплата, предусмотренная для участников программы, составила 2 млн руб. Для участников выделили 11 квот в 11 районах региона — все они уже приступили к работе. Задачей якутских властей на первый год реализации программы было устранение кадрового дефицита в детских школах искусств.

«В результате сформирован состав из 11 педагогов по фортепиано, хореографии и музыке, которые работают в 11 районах региона, включая 5 арктических территорий»,— отмечал министр культуры и духовного развития Якутии Афанасий Ноев.

Строительство арендного жилья

Развитие человеческого капитала тесно связано с необходимостью повышения общего уровня жизни. Сегодня одна из важных задач руководства Якутии — создание комфортных условий жизни для населения, в том числе молодежи и специалистов, работающих в регионе. С этой целью в республике, например, активно строят дешевое арендное жилье. Программа «Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе» запущена по инициативе президента РФ Владимира Путина.

В Якутии программа предполагает создание арендного фонда в объеме более 1 тыс. квартир. Объекты будут построены в Якутске (448 квартир), Алдане (145 квартир), Нерюнгри (252 квартиры) и Мирном (158 квартир). Благодаря субсидиям из регионального и федерального бюджетов арендные платежи в таких квартирах будут значительно ниже рыночных.

26 сентября министр строительства Республики Саха (Якутия) Виктор Романов проверил ход работ на двух объектах: комплексе BILIBINO, который планируют ввести в эксплуатацию уже в ноябре, и ЖК «Сосновый Бор», где сейчас ведутся монолитные работы. Оба дома находятся в Якутске. В беседе с журналистами глава якутского минстроя отметил важность программы строительства арендного жилья для региона.

«Строительство арендного жилья — один из ключевых приоритетов. Мы держим на особом контроле ход работ на этих объектах, так как их скорейший ввод позволит обеспечить жильем отдельные категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»,— подчеркнул Виктор Романов.

Как сообщали в правительстве Якутии в мае, в 2025 году ожидается завершение строительства в общей сложности трех объектов арендного жилья: 141-квартирного дома в Якутске, 192-квартирного — в Нерюнгри и 28-квартирного — в Алдане. Всего в эксплуатацию к концу года должны ввести 361 арендную квартиру.

