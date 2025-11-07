ОЭЗ «Санкт-Петербург» наращивает обороты

Санкт-Петербург продолжает развитие одноименной особой экономической зоны (ОЭЗ), привлекая федеральное финансирование для инфраструктурных проектов. В администрации губернатора сообщили, что Северная столица стала первым регионом, получившим возмещение затрат на инфраструктуру ОЭЗ из федерального бюджета в размере 2,4 млрд руб. В 2025 году впервые привлечен казначейский инфраструктурный кредит на 3,1 млрд руб.

На текущий момент статус резидентов ОЭЗ «Санкт-Петербург» имеют 67 компаний. Общий объем заявленных инвестиций в проекты, по данным администрации губернатора, оценивается в 238 млрд руб. За первое полугодие 2025 года резиденты ОЭЗ направили 15,3 млрд руб. инвестиций в свои проекты. Показатель на 60% превысил результат за аналогичный период прошлого года. В первую тройку по этому показателю вошли: АО «Биокад», «Цитомед», АО «ОДК-Климов» и ООО «Точка плавления» (производитель деталей газотурбинных двигателей и установок).

«Наша особая экономическая зона остается важным центром притяжения капиталов. Рост инвестиций резидентов более чем в 1,5 раза демонстрирует доверие бизнеса к проекту ОЭЗ как ключевой площадке технологического развития Петербурга. Это дает реальный эффект: почти двукратный рост налогов, новые рабочие места с хорошей зарплатой и прочный фундамент для дальнейшего развития промышленности Петербурга»,— отметил губернатор Александр Беглов.

Совокупная выручка резидентов ОЭЗ за полгода достигла 51,7 млрд руб., увеличившись на 20% в годовом выражении. Наибольший объем пришелся на компании «Биокад», «Вертекс», «Новартис Нева» и «Пантес». Общий объем налоговых отчислений составил 6,4 млрд руб., из которых 1,6 млрд руб. было перечислено в городской бюджет. С начала 2025 года было трудоустроено 615 новых сотрудников.

В целом с момента создания ОЭЗ «Санкт-Петербург» с 2006 года общий объем инвестиций резидентов составляет 142,2 млрд руб. Объем налоговых отчислений и отчислений во внебюджетные фонды — 83,2 млрд руб., из которых 27,5 млрд руб. уплачено в региональный бюджет. Число рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ, превышает 8 тыс.

Срок действия особой экономической зоны Санкт-Петербурга продлен до 2054 года, что предоставляет резидентам долгосрочные гарантии и создает основу для планирования масштабных инвестиционных проектов.

«Число инвесторов, выбирающих петербургскую ОЭЗ в качестве площадки своего развития, не снижается. Мы видим запрос на расширение возможностей проекта ОЭЗ, поэтому в ближайшее время сосредоточимся на развитии новых площадок и точечных мерах поддержки для высокотехнологичных предприятий. Санкт-Петербург должен оставаться территорией, где бизнес может масштабироваться и внедрять инновации, сохраняя для города статус научного центра страны»,— акцентирует вице-губернатор Кирилл Поляков.

Новые и ключевые инвестпроекты

ОЭЗ «Санкт-Петербург» размещается на четырех площадках: «Нойдорф» (18,99 га, пос. Стрельна, Петродворцовый район), «Новоорловская» (163,33 га, Приморский район), «Шушары» (127,2 га, Пушкинский район) и «Парнас» (27,6 га, Выборгский район).

Отраслевая структура представлена следующими секторами.

Фармацевтика в составе 11 компаний, включая АО «Биокад», АО «Вертекс», «Цитомед», «Новартис Нева» и др.

Медицинские и биотехнологии, пищевая промышленность — 14 компаний, включая ООО «Инмед», АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», АО «Орион Медик», АО «НПО "Технологии"», ООО «Русхлеб Исследования», ООО «Биохит», ООО «НПП "Инаппен"» и др.

Кластер приборостроения и новых материалов — 30 компаний, среди которых АО «Лазерные системы», АО «ИЦ "Буревестник"», ООО «Газпромнефть — Промышленные инновации» и др.

Сфера энергоэффективности и производства электрооборудования — десять компаний, среди которых ООО «Ракурс-инжиниринг», ЗАО «Бизнес Компьютер Центр "Санкт-Петербург"», АО «НТЦ "Энергия"», АО «Атри», ООО «Пантес» и др.

Информационных технологий — компании ЗАО «Бизнес Компьютер Центр "Санкт-Петербург"» и АО «Атри».

16 резидентов ОЭЗ успешно экспортируют свою продукцию по всему миру, что способствует валютным поступлениям и укреплению международных позиций российских высокотехнологичных компаний, отмечают в администрации Санкт-Петербурга. Там же добавляют, что резиденты активно участвуют в программах импортозамещения, разрабатывая и производя продукцию, ранее поставлявшуюся из-за рубежа.

Некоторые компании планируют в рамках стратегии развития кооперацию с другими резидентами ОЭЗ. «Ракурс-инжиниринг» рассматривает партнерство по направлениям импортозамещения и ведет активную работу с резидентами по данному направлению. В то же время оказываем услуги по автоматизации резидентам нашей ОЭЗ»,— отметил заместитель генерального директора ГК «Ракурс» Михаил Чернигов.

В мае 2025 года экспертный совет ОЭЗ одобрил пять новых инвестиционных проектов на площадке «Новоорловская». Совокупный объем заявленных инвестиций превышает 8,8 млрд руб. Среди новых резидентов — компания «ВНИИР-Прогресс СПб», которая планирует организовать промышленное производство помехоустойчивых приемников сигналов глобальных навигационных спутниковых систем. Объем инвестиций в этот проект составит 2,6 млрд руб.

«Особое внимание мы уделяем развитию инновационного потенциала резидентов. Используя статус Санкт-Петербурга как крупного научно-образовательного центра, управляющая компания ОЭЗ содействует установлению партнерских отношений между резидентами и научно-исследовательскими институтами, а также образовательными учреждениями и ведущими высшими учебными заведениями города. Эта работа направлена на профориентационную деятельность, внедрение передовых технологий и обеспечение предприятий высококвалифицированными кадрами»,— прокомментировала генеральный директор АО «ОЭЗ "Санкт-Петербург"» Тамара Рондалева.

По ее словам, инвестиционная привлекательность ОЭЗ «Санкт-Петербург» обеспечивается за счет синергетического эффекта от сочетания современных инфраструктурных решений, стабильного режима преференций, эффективной административной поддержки и интеграции в научно-технологическую среду города.

О преференциях

Преимуществом ОЭЗ является возможность для будущих резидентов существенно сократить временные и финансовые затраты на организацию производства за счет использования готовых помещений, что позволяет в сжатые сроки запускать новые высокотехнологичные производства.

Важнейшим фактором инвестиционной привлекательности ОЭЗ остается гарантированная стабильность условий работы, отмечает Тамара Рондалева. Резиденты могут быть уверены в сохранении предусмотренных законодательством преференций на весь срок действия соглашения, что создает надежные предпосылки для долгосрочного планирования и развития бизнеса.

«При выборе локации для реализации проекта основными преимуществами ОЭЗ стали обеспечение инженерной инфраструктуры за счет города, налоговые и таможенные преференции, включая режим свободной таможенной зоны, а также возможность выкупа земельного участка по льготной цене. Но ключевое значение имеет сохранение статуса технико-внедренческой зоны до 2054 года»,— отметили в пресс-службе компании «Вертекс».

Там же добавили, что в этом году исполняется 15 лет с момента получения компанией статуса резидента ОЭЗ. Десять лет назад на площадке «Новоорловская» состоялось официальное открытие первой очереди инновационно-производственного комплекса, где «Вертекс» стал первым резидентом с действующим производством.

На сегодня для резидентов действует пониженная ставка налога на прибыль: 2% в федеральный бюджет в течение первых шести налоговых периодов с момента получения первой прибыли с последующим увеличением до 7% на следующие четыре периода.

Также предусмотрены освобождение от уплаты налога на имущество организаций сроком на десять лет, земельного налога — на пять лет и транспортного налога в отношении транспортных средств, используемых на территории ОЭЗ,— на пять лет.

В сфере землепользования резидент может арендовать земельный участок по ставке 2% от кадастровой стоимости в год с правом последующего выкупа по цене 25% от кадастровой стоимости. Подключение к инженерным сетям осуществляется без взимания платы.

Взаимодействие резидентов с регулирующими органами осуществляется по принципу «одного окна». «Заявленное преимущество ОЭЗ в виде упрощенного взаимодействия с государственными органами в значительной степени соответствует опыту компании. Административные и регуляторные процессы действительно более оптимизированны, чем вне зоны, что экономит время и ресурсы,— комментирует Алексей Борейшо, председатель совета директоров АО "Лазерные системы".— ОЭЗ обеспечивает возможность прямых контактов с комитетами города и администрацией, средствами массовой информации и важными профильными ассоциациями. Кроме того, компания регулярно получает оперативные оповещения и приглашения на городские и федеральные мероприятия, спортивные, культурные, выставочные, что позволяет быть в курсе актуальных тенденций и возможностей для развития».

Алексей Борейшо подчеркнул, что со своей стороны компания вносит вклад в развитие инфраструктуры ОЭЗ. Например, в 2024 году компания «Лазерные системы» на своей промышленной базе открыла Центр аддитивных технологий для контрактной печати металлических деталей и комплектующих. Что способствует развитию инноваций и повышению конкурентоспособности всей зоны.

Развивая инфраструктуру

Одним из ключевых преимуществ ОЭЗ является готовая инфраструктура, созданная за счет государственных средств. Это обеспечивает резидентам экономию более 30% от общего объема капитальных вложений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс служба губернатора Санкт Петербурга Фото: Пресс служба губернатора Санкт Петербурга

В администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщили, что город стал первым регионом, получившим возмещение затрат на инфраструктуру особой экономической зоны из федерального бюджета. Общий объем компенсаций составил 2,4 млрд руб., включая 338 млн руб. в 2023 году и 2,1 млрд руб. в 2024 году.

В 2025 году впервые привлечен казначейский инфраструктурный кредит в размере 3,1 млрд руб. на развитие инфраструктуры ОЭЗ. Средства направят на строительство центра исследований и разработок в сфере автомобилестроения на площадке «Шушары». Ввод объекта запланирован на 2027 год. По словам председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александра Ситова, создаваемый центр станет частью автомобильного кластера Петербурга.

«Предприятиям важно иметь инфраструктурно подготовленные земельные участки для создания новых производств. ОЭЗ для этого подходит лучше всего, но стоит отметить, что туда могут попасть только высокотехнологичные производства с высокой долей НИОКР. Они получают не только подготовленные площади, но и целый ряд налоговых льгот и других преференций. Крупным компаниям нужна технологически подготовленная земля, малым и средним интереснее арендовать готовую промышленную «коробку». Учитывая этот тренд, в приоритете создание инфраструктуры не только для промпредприятий, которые приходят в ОЭЗ строить заводы, но и для тех, кто готов арендовать площади»,— отмечает Александр Ситов.

На территории функционирует таможенный пост, действует режим свободной таможенной зоны. На площадке «Нойдорф» размещен центр обработки данных мощностью 1,5 тыс. стоечных юнитов.

Тамара Рондалева рассказала, что для дальнейшего увеличения потока инвесторов правительством Санкт-Петербурга принята стратегия активного расширения территории ОЭЗ с акцентом на создание готовых производственных площадей. В настоящее время на площадке «Новоорловская» реализуется строительство инновационного центра площадью 18 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Параллельно ведутся проектные работы по созданию трех аналогичных центров на площадках «Шушары» (62 тыс. кв. м и 18 тыс. кв. м) и «Парнас» (18 тыс. кв. м). Суммарный объем производственных площадей составит 116 тыс. кв. м.

Город продолжает инфраструктурное развитие двух новых площадок ОЭЗ. На участке «Парнас» площадью 28 га завершается этап проектирования. После получения экспертного заключения будет подписан контракт на строительство дорожной, инженерной и таможенной инфраструктуры. Объем бюджетных ассигнований на эти цели составляет 2,8 млрд руб.

На площадке «Шушары» (127 га) ведутся проектно-изыскательские работы. Планируется, что здесь будет размещено около 40 производственных предприятий с общим объемом заявленных инвестиций до 100 млрд руб. и созданием до 8 тыс. рабочих мест. Освоение территории будет осуществляться поэтапно.

Сохраняя позиции

За 19 лет работы ОЭЗ превратилась в экосистему инновационного развития, объединившую ведущих игроков различных отраслей. Площадка сохраняет устойчивые лидирующие позиции среди российских ОЭЗ технико-внедренческого типа.

По итогам 2024 года ОЭЗ «Санкт-Петербург» заняла второе место в рейтинге эффективности, как и годом ранее. Уровень эффективности ее работы оценен в 93%, что превышает средний показатель по России (90%) и установленный порог (80%). Таким образом, петербургская зона входит в группу лидеров среди российских ОЭЗ уже седьмой год подряд.

Кроме того, в 2024 году ОЭЗ улучшила свои позиции в ряде отраслевых рейтингов, заняв второе место в ESG-рейтинге устойчивого развития. Также зона стала лауреатом премии «Вершина» в рамках Кавказского инвестиционного форума.

Как подчеркивают в администрации губернатора Санкт-Петербурга, все это служит примером эффективного государственно-частного партнерства и доказательством того, что при создании правильных условий российский высокотехнологичный бизнес способен конкурировать на мировом уровне.

«Эффективность работы особой экономической зоны "Санкт-Петербург" как инструмента привлечения инвестиций подтверждается стабильно высокими результатами деятельности. Основой нашего подхода является постоянный диалог с резидентами, позволяющий своевременно выявлять и удовлетворять их потребности в улучшении инфраструктуры, благоустройстве территории и создании оптимальных условий для ведения бизнеса»,— заключила Тамара Рондалева.

Иван Разумихин