«ОЭЗ — драйверы развития высокотехнологичных отраслей и инновационной промышленности»

Как особые экономические зоны (ОЭЗ) за 20 лет существования доказали свою значимость для России, изменился ли подход к привлечению иностранных инвесторов в ОЭЗ в условиях текущей геополитики и существует ли конкуренция между преференциальными территориями, рассказала Тамара Рондалева, генеральный директор АО «Особая экономическая зона "Санкт-Петербург"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тамара Рондалева, генеральный директор ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Фото: оэз «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева, генеральный директор ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Фото: оэз «Санкт-Петербург»

— Как вы оцениваете эффективность особых экономических зон в России спустя два десятилетия с момента их создания?

— Особые экономические зоны — это международный инструмент, существующий практически во всех странах, которые занимаются привлечением инвестиций. Сейчас в мире насчитывается больше 5,4 тыс. ОЭЗ, и их объединяет похожий набор преференций: государственные гарантии, налоговые и таможенные льготы, представляемая инвесторам ОЭЗ инфраструктура. Все это позволяет резидентам экономических зон максимально быстро реализовывать свои проекты и притом экономить ключевые для бизнеса ресурсы — деньги и время.

В России особые экономические зоны появились в 2005 году, и сейчас наши площадки успешно конкурируют с иностранными: я вижу, что другие страны перенимают наш опыт создания, развития ОЭЗ и взаимодействия с инвесторами. Считаю, что ОЭЗ — это эффективный инструмент для привлечения инвестиций, который за 20 лет существования доказал свою значимость для России, а в последние 5 лет экономические зоны стали настоящими драйверами развития высокотехнологичных отраслей и инновационной промышленности в стране.

Немаловажно, что компании на площадках ОЭЗ сегодня являются крупнейшими налогоплательщиками и создают рабочие места. Так, ОЭЗ «Санкт-Петербург» ежегодно демонстрирует положительную динамику не только по привлечению инвесторов и росту объема инвестиций, но и по созданию рабочих мест в регионе и увеличению налоговых отчислений, что является основным показателем эффективности площадки. На сегодняшний день при 99 млрд руб. налоговых отчислений, которые осуществили резиденты ОЭЗ в Санкт-Петербурге, они получили льгот всего на 10 млрд руб. Это говорит о высокой бюджетной эффективности работы резидентов и самой ОЭЗ как площадки, поскольку эти показатели позволяют сохранить баланс доходов и расходов для бюджета, оставляя привлекательным территорию ОЭЗ для инвесторов.

— Чем отличается модель вашей ОЭЗ от других и какие преимущества сотрудничества с ОЭЗ «Санкт-Петербург» вы бы особенно отметили?

— Если говорить глобально, то, помимо выгодного расположения на стыке Европы и Азии, российские ОЭЗ от ОЭЗ других стран существенно отличает то, что инвестор после выполнения своих обязательств перед страной и регионом может выкупить в собственность земельный участок. В других государствах, например в Китае или Объединенных Арабских Эмиратах, такой опции нет — там возможно только заключение долгосрочного договора аренды. Резиденты российских экономических зон (включая компании с иностранным капиталом) имеют право выкупить землю и затем использовать ее под строительство, развитие, привлечение дополнительных кредитных ресурсов и так далее.

Что касается ОЭЗ «Санкт-Петербург», то она относится к технико-внедренческому типу и была создана для развития инновационной деятельности и создания научно-технической продукции. Большая часть резидентов нашей ОЭЗ — фармацевтические, биотехнологические компании, а также предприятия приборостроения. Основным преимуществом, безусловно, является льгота на налог на прибыль. Если стандартная налоговая ставка в России составляет 25%, то для резидентов нашей ОЭЗ максимальная ставка не превышает 15,5%, и она будет действительна до 2054 года. Более того, ставка налога на прибыль в ОЭЗ «Санкт-Петербург» увеличивается постепенно — для новых инвесторов она равна 0%. Высвободившиеся денежные средства резиденты могут направить на развитие компании, на научные исследования и разработку новой продукции.

Сегодня одним из ключевых факторов является человеческий ресурс. Важное преимущество нашей ОЭЗ — наличие в Санкт-Петербурге квалифицированных кадров. В Северной столице множество достойных учебных заведений, которые готовят достаточное количество специалистов, что позволяет нашим резидентам удовлетворить кадровые потребности.

— Какие стратегические цели стоят перед вашей ОЭЗ на ближайшие годы?

— В конце 2023 года особая экономическая зона в Санкт-Петербурге присоединила две новые площадки — «Парнас» и «Шушары», тем самым увеличив площадь до 338 га. На этом мы останавливаться не планируем: обсуждается возможность включения в состав ОЭЗ двух новых земельных участков — в Кронштадте и у станции метро «Улица Дыбенко» в Петербурге. Сегодня наша основная цель — подготовить инфраструктуру на площадках «Парнас» и «Шушары». На них также ведется проектирование промышленных зданий для инвесторов. В этом году ОЭЗ «Санкт-Петербург» победила в конкурсе на получение казначейского инфраструктурного кредита в объеме 3,1 млрд руб. под льготный процент для строительства промышленно-производственного здания на 18 тыс. кв. м в Шушарах.

Там же, в Шушарах, мы проектируем еще одно здание площадью 62 тыс. кв. м для инвесторов, которым требуется от 3 тыс. до 5 тыс. кв. м. Мы сосредоточились на подготовке промышленных зданий, поскольку видим, что при такой высокой ключевой ставке не все инвесторы могут позволить себе самостоятельное строительство. В качестве дополнительной меры поддержки мы будем предоставлять инновационным предприятиям готовые промышленные помещения, что позволит им в короткие сроки запускать свое производство на территории ОЭЗ.

— Как вы оцениваете конкуренцию между регионами и ОЭЗ за привлечение инвесторов?

— Что касается конкуренции между регионами, то с некоторыми ОЭЗ у нас действуют партнерские соглашения. В рамках этих договоренностей мы рекомендуем инвесторам, которые по тем или иным причинам не могут разместиться в Санкт-Петербурге, рассмотреть площадки наших партнеров. И эта практика взаимна. Я придерживаюсь принципа, что главная задача экономических зон сегодня — помочь предприятиям быстро найти подходящую площадку и в короткие сроки начать выпуск значимой для российской экономики продукции. Безусловно, конкуренция между ОЭЗ существует, но она здоровая: мы пытаемся привлекать резидентов, постоянно повышая уровень сервиса управляющей компании, расширяя перечень услуг на территории ОЭЗ и улучшая ее инфраструктуру. При этом экономические зоны сотрудничают и поддерживают друг друга, потому что мы понимаем: только вместе сможем противостоять санкционному давлению и внешним экономическим угрозам, помочь стране в этот непростой период.

— Как изменился подход к привлечению иностранных инвесторов в условиях текущей геополитики?

— Могу сказать, что интерес со стороны иностранных инвесторов из разных стран к российским экономическим зонам за последние годы не остыл. Сейчас особенно высок интерес со стороны восточных партнеров и в целом из всех дружественных стран.

Однако в текущих реалиях, когда ситуация в мире нестабильна и политическая составляющая часто превалирует над экономической, иностранным инвесторам необходимо больше государственных гарантий.

В России есть финансовые институты, которые занимаются поддержкой крупных инвестиционных проектов (например, ВЭБ РФ), которые могли бы выступить такими гарантами со стороны Российской Федерации. И тогда компании активнее стали бы вкладываться в развитие высокотехнологичного производства.

— Насколько эффективно выстроено у ОЭЗ взаимодействие с федеральным центром? Есть ли необходимость в каких-либо изменениях для развития ОЭЗ?

— В 2024 году был завершен процесс децентрализации управления ОЭЗ. На региональный уровень были переданы все полномочия, что упростило взаимодействие управляющих компаний ОЭЗ в регионах и Министерства экономического развития РФ. Единственное, чего нам сегодня не хватает,— это централизованного продвижения проекта особых экономических зон Российской Федерации на мировом уровне. Конечно, в стране есть различные ассоциации, такие как Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России, которые активно работают в этом направлении. Однако хотелось бы более активного продвижения бренда ОЭЗ со стороны федерального центра на международном рынке. И, конечно, мы бы хотели, чтобы все условия для инвесторов ОЭЗ, принятые в 2005 году, оставались неизменными до конца периода действия экономических зон. В этом и будет заключаться главная поддержка и гарантия государства.

Беседовала Кира Васильева