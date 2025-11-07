Преференциальный режим попал в пакет

В конце октября Евросоюз расширил санкционные меры в отношении особых экономических зон в РФ. Как это повлияет на российские площадки с преференциальными режимами, разбирался “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Евросоюз ввел новые санкции в отношении ряда российских площадок с преференциальными режимами. Согласно публикации в официальном журнале ЕС, «особые экономические, инновационные и преференциальные зоны являются ключевым элементом стратегии экономического развития России. Они предназначены для привлечения прямых инвестиций и развития промышленного, технологического и инновационного потенциала путем предоставления льготных налоговых, таможенных и регуляторных режимов в отношении индустриальных парков, технологических кластеров, логистических центров и портовых зон».

Под ограничения подпали резиденты свободного порта Владивосток, а также ОЭЗ «Сколково» и «Технополис Москва», «Алабуга» и «Иннополис» в Татарстане, индустриальные зоны в Липецкой, Ульяновской, Самарской, Калужской, Московской областях и Санкт-Петербурге. Теперь европейским компаниям запрещено приобретать доли или увеличивать имеющиеся доли во владении или контроле любого юрлица, организации или бизнеса резидента, упомянутых в пакете площадок. То же самое относится к компаниям, чей офис, основное место деятельности или постоянное представительство расположены в ОЭЗ. Санкции коснулись создания любого нового совместного предприятия, филиала или представительства в ОЭЗ или с юридическим лицом, или с организацией из перечня. Также бизнесменам из ЕС нельзя заключать любые новые договоры или соглашения на поставку товаров или услуг, передачу связанных с ними прав интеллектуальной собственности или коммерческой тайны для использования на территории ОЭЗ.

Кроме того, вводится запрет на любое новое участие, создание совместных предприятий и предоставление финансирования предприятиям, созданным в пределах подпавших под санкции площадок или осуществляющим свою деятельность через них. Нельзя и заключать новые контракты с такими предприятиями.

«Сожалею, если у ЕС другое мнение»

«ОЭЗ в России функционируют в соответствии с национальным законодательством, сохраняют устойчивость и обеспечивают резидентам стабильные условия для ведения бизнеса. Компании выстраивают новые кооперационные связи и логистические маршруты, в том числе с партнерами из дружественных государств,— пояснили в Минэкономразвития.— Иностранные инвесторы в ОЭЗ традиционно представлены в фармацевтической сфере, пищевой и обрабатывающей промышленности. Обращений о прекращении деятельности (в связи с санкциями.— “Ъ”) не поступало. В случае изменения условий реализации проектов порядок урегулирования обязательств определяется соглашениями о ведении деятельности и действующими нормами законодательства РФ».

В Минэкономразвития добавили, что открыты для международного сотрудничества и взаимодействия с инвесторами из дружественных юрисдикций: «В фокусе — локализация технологий и комплектующих, развитие НИОКР и производственных цепочек. На территории ОЭЗ реализуются проекты с участием компаний из стран ЕАЭС, Азии и Ближнего Востока, направленные на создание конкурентоспособных производств».

«Уверен в том, что нормальный путь экономического взаимодействия между странами заключается во взаимной поддержке с целью улучшения условий жизни людей, в развитии экономического сотрудничества. Сожалею, если у Евросоюза другое мнение»,— заявил вице-премьер—полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, добавив, что на работу преференциальных режимов санкции ЕС существенного влияния не оказывают.

В пресс-службе ОЭЗ «Иннополис» также сообщили, что введенные ограничения не скажутся на работе резидентов: подавляющее большинство компаний уже работает преимущественно на российском рынке, а экспортная деятельность ориентирована на партнеров из дружественных юрисдикций.

«Возможные сложности при импорте отдельных видов продукции носят ограниченный характер — у компаний уже сформированы альтернативные цепочки поставок и проработаны варианты замещения. Ограничения на создание совместных предприятий или заключение новых сделок с участием контрагентов из стран Евросоюза не оказывают влияния на текущие процессы, поскольку приток инвестиций из этих стран фактически прекратился несколько лет назад»,— заявили в ОЭЗ «Иннополис».

В Россию за «золотой визой»

Сейчас свыше 100 компаний из 1360 резидентов, зарегистрированных в российских особых экономических зонах,— с участием иностранного капитала из 34 стран, причем за 2024 год выручка иностранных компаний—резидентов ОЭЗ выросла на 50%. «Они инвестировали почти 200 млрд руб., создали 11 тыс. рабочих мест. Например, с Ираном налаживаем производство чистящих средств, с Белоруссией выпускаем сельхозтехнику, с Индией локализовали производство медизделий»,— перечислял министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Как отмечает директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) Михаил Лабудин, структура иностранных инвестиций в ОЭЗ уже несколько лет трансформируется: в 2024 году на долю компаний из Китая приходилось около 48% вложений, еще 27% — на инвесторов из других стран БРИКС.

«Мы видим, что предприятия из стран БРИКС проявляют устойчивый интерес к размещению производства на наших преференциальных территориях,— сообщал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.— Главным образом их привлекают отсутствие барьеров при выходе на новый рынок, перспективы снижения финансовых издержек и фискальной нагрузки, а также возможность воплощения самых смелых и передовых инновационных решений». Кроме того, в России с 2023 года действует механизм «золотых виз» — получение ВНЖ по упрощенной схеме для иностранных инвесторов.

В целом порядка 75% зарубежных инвестиций сегодня поступает из дружественных нам юрисдикций, продолжает директор АКИТ РФ: «Это результат объективных изменений глобальной экономики, а не последствий текущего санкционного пакета».

Партнерство на принципах справедливости

«Приток инвесторов из ЕС и ряда других недружественных стран существенно снизился еще несколько лет назад, а в нынешних условиях фактически прекратился, поэтому введение 19-го пакета санкций не оказывает критического влияния на работу площадок,— подчеркивает Михаил Лабудин.— Большинство резидентов ориентированы на российский рынок и сотрудничество с партнерами из дружественных стран; логистические цепочки уже адаптированы. Реализация инвестиционных проектов продолжается — заявленные обязательства по вводу производств и созданию рабочих мест выполняются».

По факту мы видим, что режима форсированного выхода зарубежных компаний из ОЭЗ нет, продолжает собеседник “Ъ”: «Если отдельные инвесторы принимают решение о пересмотре стратегии, действуют стандартные правовые механизмы: обязательства перед государством по реализуемым проектам должны быть исполнены в полном объеме — это нормальная практика».

Таким образом, по мнению Михаила Лабудина, введенные ограничения носят скорее политический характер: «Российские особые экономические зоны уже выстроили устойчивую модель инвестиций, ориентированную на технологическое партнерство и рост промышленного потенциала».

Как говорил Максим Решетников на встрече с представителями 56 иностранных дипломатических миссий в июне, Россия была, есть и будет важной частью глобальной экономики: «Мы всегда открыты для сотрудничества на территории нашей страны и активно работаем в ваших странах. Мы за партнерство, в основе которого принципы справедливости, взаимовыгодного сотрудничества и доверия. Крепкие и доверительные отношения во внешнеэкономических связях — сейчас это самый ценный актив. Наша страна готова его наращивать».

Татьяна Еремина