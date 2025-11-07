Русский Север в зоне особого внимания лично президента России. Так, на последнем Восточном экономическом форуме во Владивостоке Владимир Путин в своем выступлении упомянул Арктику 16 раз (годом ранее — 4 упоминания). Основной темп развития Арктической зоны России задают Мурманская область и ее губернатор Андрей Чибис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

Правительство Мурманской области разработало стратегический план «На Севере — жить!» и системно реализует его, инвестируя в реальное повышение качества жизни граждан, развивая образование, медицину и социальную инфраструктуру. Верный признак того, что регион движется вперед: впервые за 30 лет в небе Мурманска появились строительные краны, в городе началось активное строительство целых жилых кварталов. Подробнее о том, как Мурманская область стала флагманом развития Арктики,— в материале “Ъ”.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис очень точно сформулировал значение северных территорий для России: Арктика — это новый космос. Как по значению, так и по сложности задачи. Возглавляемый им регион за последние годы стал главным драйвером развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Сегодня Мурманская область — абсолютный лидер по инвестициям в арктические регионы.

Это отметил Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме-2025, который сказал, что «и сам город (Мурманск), и Мурманская область задают всем арктическим регионам пример динамичного, поступательного развития».

Сегодня регион стал территорией, где стратегические инициативы воплощаются в конкретные проекты, меняющие качество жизни людей. Опора на долгосрочное планирование и инициативу северян позволила области стать примером для других арктических регионов.

Комиссия Госсовета: стратегический штаб Арктики

Созданная в июле 2024 года указом президента России Комиссия Государственного совета по направлению «Северный морской путь и Арктика», которую возглавил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, стала рабочим инструментом выработки предложений и реализации государственной арктической политики.

Российский политолог президент фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков отмечал значительный вклад главы Кольского Заполярья не только в развитие своего региона, но и — посредством работы в профильной Комиссии Госсовета — в формирование федеральной повестки.

«При поддержке вице-премьера Юрия Трутнева и министра (по развитию Дальнего Востока и Арктики.— “Ъ”) Алексея Чекункова удалось вписать региональную составляющую в государственную стратегию освоения Арктики; закрепить приоритет развития северных регионов как базового элемента арктической политики; обеспечить поддержку масштабных инфраструктурных проектов. Примечательно, что именно предложения Комиссии Госсовета под руководством А. Чибиса легли в основу новых направлений госполитики для арктических регионов»,— подчеркивал политолог.

Комиссия координирует взаимодействие федеральных и региональных органов власти, бизнеса и научного сообщества. На последнем заседании в Москве 31 октября обсуждались ключевые вопросы исполнения поручений президента, в том числе создание комплексного проекта «Арктика и Трансарктический транспортный коридор». Как сообщил председатель Комиссии Андрей Чибис, на заседании были представлены структура и возможная модель управления проектом, а также перспективы получения им статуса «президентского» — он охватит инфраструктуру, науку, экологию, минерально-сырьевые ресурсы и транспорт северных территорий.

«Он направлен на комплексное и устойчивое развитие всей АЗРФ. Для нашей области утверждение такого комплексного проекта станет мощным толчком для реализации новых проектов в Арктической зоне — это инвестиции, рабочие места, предприятия и технологии. Это развитие экономики нового качества»,— сказал Андрей Чибис.

Кроме того, члены Комиссии обсудили развитие опорных населенных пунктов Арктической зоны.

«Правительством приняты долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития агломераций Арктической зоны. Предусмотрены более 500 проектов строительства и реконструкции дорог, аэропортов, объектов ЖКХ, здравоохранения, культуры, спорта и досуга. На эти цели будет направлено 2,9 трлн руб., из которых 60% средств — из внебюджетных источников»,— сообщил на заседании Комиссии Алексей Чекунков.

Среди реализуемых инициатив комиссии, поддержанных президентом и правительством страны, также получение федеральных средств для программы реновации ЗАТО, продление ее до 2030 года с финансированием не менее 10 млрд руб. в год; запуск «Арктической ипотеки» и расширение списка ее участников (поручение об этом подписано президентом Владимиром Путиным на днях), решение по корректировке условий программы «Приоритет 2030», благодаря чему в нее вошел Мурманский арктический университет. В перечне поддержанных также обновление стратегических документов развития АЗРФ, ТТК и СМП с продлением до 2050 года, выделение средств на проекты городской среды для арктических территорий, распространение программы «Доступное арендное жилье» по аналогии с Дальним Востоком на Арктику, необходимость развития судостроения и судоремонта и другие.

Одним из важнейших решений президента стало поручение о газификации региона. Задача обеспечить до 2030 года ввод в эксплуатацию магистрального газопровода Волхов — Мурманск уже решается. Это позволит не только уйти от неэкологичного и дорогого мазута, но и выстроить совершенно другой уклад экономики Кольского края. Реализации стратегически важного проекта для всей Арктической зоны России и Мурманской области губернатор добивался несколько лет.

«На Севере — жить!» как стратегия региона

Философия арктического развития Мурманской области воплощена в плане «На Севере — жить!», который стал не просто региональной программой, а стратегией нового поколения. В рамках этого плана были введены уникальные губернаторские программы, направленные на повышение уровня жизни людей, развитие и благоустройство территорий. Документ регулярно обновляется с учетом предложений жителей региона.

Результаты уже заметны: в 2023 году впервые за 35 лет зафиксирован миграционный прирост населения, регион вошел в топ-10 по ВРП на душу населения (1,7 млн руб.— рассчитан по данным Минэкономразвития России) и занял 20-е место в рейтинге качества жизни, занимает 8-е место в России по объему промышленного производства, 9-е место — по производительности труда в экономике, находится в топ-10 по средней номинальной начисленной зарплате за 7 месяцев этого года (122,3 тыс. в месяц).

Девиз «На Севере — жить!» стал символом позитивных перемен и был утвержден как официальный лозунг Международного арктического форума-2025, в котором участвовал глава государства.

Напомним, что на последнем ПМЭФ начальник управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев, один из главных идеологов внутренней политики России, предложил масштабировать этот опыт социальной архитектуры на всю страну: «Нам нужен проект "В России — жить!"».

Сила Севера — в людях!

Развитие человеческого капитала губернатор Чибис называет ключевым приоритетом северной политики. «Арктику можно развить только тогда, когда здесь хотят жить и работать. Главная цель — сделать Арктику территорией устойчивого роста, где создаются рабочие места, строится современная социальная и жилая инфраструктура и людям комфортно жить. Будущее Арктики — это не набор разрозненных проектов, а единый живой организм»,— подчеркивает губернатор Мурманской области.

Одним из драйверов экономического роста региона стало жилищное строительство. Программы «Арктическая ипотека» (2%) и «Семейная ипотека» (6%) создали условия для притока инвестиций и прихода федеральных застройщиков — компаний «Самолет», GloraX, TSD Group, «Интерстрой».

В ближайшие десять лет в Мурманской области планируют построить свыше 1 млн кв. м жилья, прямо сейчас возводят 20 домов, в которых значительная часть квартир предлагается по льготным ипотекам.

Уникальная региональная программа «Свой дом в Арктике» позволила жителям области, относящимся к льготным категориям, получить единовременную денежную выплату до 1 млн руб. и потратить деньги — на строительство, покупку готового объекта, первоначальный взнос по кредиту на указанные цели. Программа пользуется большой популярностью: по данным на конец сентября 2025 года, за два года ее действия было выдано 1,8 тыс. сертификатов на общую сумму свыше 2 млрд руб., уже построено или куплено 1165 домов.

Базовая составляющая — качественное образование. В Мурманской области определены приоритетные векторы подготовки специалистов. Уже сейчас 80% программ Мурманского арктического университета (МАУ) входят в топ-20 высокооплачиваемых и востребованных направлений в Арктике. Число желающих получить актуальную профессию за год выросло вдвое. На базе МАУ создается кампус мирового уровня, который станет центром подготовки специалистов для северной экономики. Проект имеет стратегическое значение.

В 2025 году открылся Губернаторский лицей, где школьников также готовят по ключевым направлениям: Северный морской путь, минеральные ресурсы, биотехнологии и морская экология. По такому же принципу построена подготовка в ссузах региона.

Особое место в развитии человеческого капитала Мурманской области занимает проект «Курс на Север» — инициатива губернатора по привлечению перспективных специалистов и студентов из других регионов России. С момента запуска в 2023 году в программу включились более 790 человек из 76 субъектов РФ. Участники получают помощь при трудоустройстве и адаптации, а также поддержку при переезде.

«Курс на Север — это не просто кадровая программа. Это движение людей, которые верят в будущее Арктики и хотят быть его частью»,— отметил Андрей Чибис.

В Мурманской области работает множество других уникальных программ, направленных на развитие региона Крайнего Севера.

Север — территория лидерства

По мнению экспертов, Мурманская область стала ядром новой арктической модели, где объединены инфраструктура, инвестиции и человеческий потенциал.

«Географически Мурманск — это западные морские ворота Арктики, база атомного ледокольного флота и узел, соединяющий Северный морской путь с континентальной Россией. Сегодня регион превращается в точку роста, задающую стандарты для всей Арктической зоны»,— считает ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, член экспертного совета Комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» Михаил Григорьев.

Под руководством Андрея Чибиса и при поддержке Комиссии Госсовета формируется целостная система северного развития. Арктика перестает быть «экспедиционным направлением» и становится полноценной частью национальной экономики с современными городами, высокими стандартами жизни и возможностями для профессионального роста. Как это и сформулировано в стратегическом плане, ставшем идеологией развития Русской Арктики «На Севере — жить»!.

Сергей Петров