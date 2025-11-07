Большая двадцатка

Закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» был принят 20 лет назад. С какими результатами площадки с преференциальными режимами пришли к юбилею и какие перспективы открываются на третьем десятке — в материале “Ъ”.

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

В 2005 году для создания новых точек роста в регионах и стимулирования инвестиций был принят закон «Об особых экономических зонах». Он упразднил уже существовавшие ОЭЗ, кроме площадок в Калининградской и Магаданской областях, и упорядочил принципы создания и работы подобных зон. За первый год действия нового закона было отобрано шесть площадок: две промышленно-производственного типа и четыре — технико-внедренческого. На тот момент в Минэкономразвития прогнозировали, что за 20 лет ОЭЗ принесут не менее 72 тыс. рабочих мест, а только технико-внедренческий тип — более 180 млрд руб. консолидированному бюджету.

Два десятка лет спустя в России создано 59 особых экономических зон, причем более половины (34) — с 2020 года. Только в 2025 году открылись шесть новых ОЭЗ (в Новосибирской, Московской, Вологодской, Челябинской и Кемеровской областях, а также в Татарстане), еще пять — расширены. За 20 лет на площадках зарегистрирован 1361 резидент (из них 561 компания также пришла в течение последних пяти лет), создано более 100 тыс. рабочих мест, причем уровень зарплат там зачастую выше среднего по регионам на 30–50%. Что касается вклада технико-внедренческих ОЭЗ, то он превзошел прогнозы почти вдвое — к июлю 2025 года он составил 350,9 млрд руб. Инвестиции в ОЭЗ за это время достигли 2,7 трлн руб.

«Сейчас уже очевидно, что механизм ОЭЗ опроверг сомнения скептиков, пик был пройден примерно десять лет назад,— говорит управляющий партнер компании "Финансовый и организационный консалтинг" Моисей Фурщик.— Тогда даже произошло массовое закрытие особых экономических зон и был введен мораторий на создание новых, который был отменен только 2019 году. Теперь почти всем понятно, что сама идея преференциальных режимов является продуктивной — просто для выхода ОЭЗ на явный результат требуются несколько лет и серьезные вложения в инфраструктуру».

«За два десятилетия механизм особых экономических зон доказал свою состоятельность как эффективный инструмент государственной поддержки инвестиций. ОЭЗ стали точками притяжения высокотехнологичных производств, драйверами развития территорий и создания современной инфраструктуры, способствующей росту качества жизни в регионах,— отмечает директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) Михаил Лабудин.— Стратегия пространственного развития РФ до 2030 года закрепляет дальнейшее расширение географии особых экономических зон, прежде всего в субъектах, где подобных площадок пока нет. Это подтверждает устойчивый характер развития механизма, который будет и далее укреплять свои позиции».

Прошедшие годы, по словам Моисея Фурщика, показали нецелесообразность жесткого разделения на промышленно-производственный и технико-внедренческий типы, которые постепенно стали взаимопроникающими по видам деятельности своих резидентов.

Кроме того, со временем было отброшено первоначальное требование о том, что управляющими компаниями ОЭЗ должны быть только государственные компании, продолжает он: «Первая частная УК ("Ступино Квадрат") появилась лишь в 2015 году, а в последнее время их количество устойчиво растет. Среди наиболее популярного типа — промышленно-производственных ОЭЗ — доля частных управляющих компаний в этом году достигла 36%».

Лен и ИИ

Постепенно во многих ОЭЗ стали формироваться кластеры. «Создание кластеров вокруг ключевых отраслей промышленности становится важным инструментом повышения конкурентоспособности регионов,— объясняет заместитель председателя правительства—министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.— Развитие кластерного подхода в ОЭЗ позволяет консолидировать усилия резидентов и повысить эффективность их инвестиций. Например, в «Дубне» сформировался мощный биомедицинский кластер, кластер информационных технологий и проектирования сложных технических систем. «Исток» специализируется на СВЧ-электронике, «Максимиха» придерживается направления логистики, «Каширу» представляют предприятия целлюлозно-бумажного комплекса, и, наконец, наша первая частная ОЭЗ "Ступино Квадрат" — это в большинстве своем пищевые производства».

«Процесс начался с первых и наиболее крупных зон («Технополис Москва», «Алабуга», «Санкт-Петербург», «Дубна»), но постепенно расширяется и на другие ОЭЗ,— отмечает Моисей Фурщик.— Неслучайно это требование теперь введено и в правила оценки заявок на создание новых особых экономических зон. И оно реально выполняется. Например, самая недавняя из созданных ОЭЗ — "Зеленая долина" (Татарстан) — четко концентрируется на биотехнологиях и АПК».

Резиденты «Зеленой долины» занимаются глубокой переработкой технических культур, производством биоудобрений, сорбентов, биологически активных добавок, текстиля и бумаги. Один из проектов — производство льняного модифицированного волокна, нужного в химической промышленности и при выпуске специальных лакокрасочных материалов и ранее в основном импортировавшегося. Причем над полным циклом будут работать сразу несколько резидентов, выстроив технологическую цепочку внутри зоны.

По словам заместителя министра экономического развития РФ Святослава Сорокина, «Зеленая долина» даст возможность развивать новое производство, важное для технологической устойчивости страны: «Речь идет о снижении зависимости от импорта и переходе к собственным решениям — в оборудовании, технологиях, материалах. Это не только шаг вперед для региона, но и вклад в стратегический суверенитет России».

Кроме появления новых ОЭЗ важным фактором становится расширение существующих, продолжает Моисей Фурщик. Среди недавних таких примеров можно назвать «Калугу», «Алабугу» и «Технополис Москва». Так, например, в этом году территория столичной ОЭЗ была увеличена на 63 тыс. кв. м за счет площадок в «Алабушево» и «Руднево», а в следующие пять лет она вырастет еще в полтора раза. Планируется, что к 2030 году в Москве будет функционировать не менее 13 межотраслевых кластеров (вместе с уже работающими кластерами фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения, фармацевтики и беспилотных авиасистем) общей площадью более 7 млн кв. м, где смогут работать порядка 100 тыс. человек. Объем инвестиций столичной ОЭЗ к этому времени предполагается нарастить до 1,2 трлн руб.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, за время существования ОЭЗ Москвы объем налоговых льгот резидентов составил свыше 23,4 млрд руб. При этом на каждый рубль налоговых льгот резиденты вложили в экономику города около 11 руб. инвестиций.

В Московской области была расширена территория ОЭЗ «Дубна» и «Ступино Квадрат», а совсем недавно было одобрено расширение ОЭЗ «Исток». Учитывая также открытие уже шестой ОЭЗ в регионе — «Большой Серпухов», общая площадь новых территорий составляет около 277 га, говорит Екатерина Зиновьева: «Суммарно это 17 проектов с общим объемом инвестиций порядка 22 млрд руб. А всего на площадках в Подмосковье реализуют свои проекты более 200 резидентов, которыми уже вложено 252 млрд руб. инвестиций и создано 16,2 тыс. новых рабочих мест». Она добавила, что в регионе, помимо создания реального производства, особое внимание уделяется цифровизации: «Соответственно, среди резидентов ОЭЗ стало больше компаний из сектора IT, в том числе с проектами по внедрению искусственного интеллекта».

Еще одним важным трендом последнего времени, по мнению управляющего партнера компании «Финансовый и организационный консалтинг» Моисея Фурщика, является стремление к формированию комплексных экосистем вокруг ОЭЗ, увеличение внимания к развитию прилегающих территорий. «В первую очередь это касается образовательной компоненты (например, «Алабуга» и «Дубна»). Но также все больший интерес вызывает тема жилищного строительства, причем не только в туристско-рекреационных ОЭЗ или вблизи подмосковных особых зон. В частности, в Нижегородской области с помощью механизма КРТ (комплексное развитие территории) рядом с ОЭЗ "Кулибин" планируется построить одноименный микрорайон примерно на 3,3 тыс. квартир с социальной и коммерческой инфраструктурой»,— пояснил он.

Дорогу молодым

По мнению Моисея Фурщика, текущие и готовящиеся расширения, возможно, объясняют активизацию нормотворческой деятельности в сфере площадок с преференциальными режимами. Так, в первом квартале 2026 года начнут действовать новые правила, согласно которым ОЭЗ смогут расширяться под крупного инвестора (от 20 млрд руб. для промышленных и портовых зон, от 5 млрд руб. для туристских и технико-внедренческих) до проведения первой формальной оценки эффективности. Закрепляется и возможность быстрого технического расширения, когда в состав ОЭЗ нужно включить объекты инфраструктуры — теперь решение будет оформляться не федеральной межведомственной рабочей группой, а дополнительным соглашением.

Кроме того, вводятся гибкие требования к самим резидентам с учетом их специфики. Если раньше проекты обязаны были вложить две трети заявленных инвестиций в течение первых трех лет, то теперь появятся минимальные пороги: 150 млн руб. для промышленных проектов, 5 млн руб. для туристических и портовых и 1 млн руб. для технико-внедренческих.

Эксперты считают, что такие шаги позволят обеспечить более мощный старт относительно новым особым зонам, а также избежать заморозки перспективных инициатив. «Комплексная донастройка механизма особых экономических зон направлена на повышение эффективности привлечения инвестиций,— говорит Михаил Лабудин.— Упрощенное расширение сокращает сроки принятия решений и позволяет оперативно поддерживать значимые инициативы. Рост минимального порога инвестиций для промышленно-производственных ОЭЗ повысит качество инвестпортфеля, а снижение порога входа для других типов зон сделает их условия более конкурентоспособными. В целом эти решения направлены на ускорение запуска проектов, увеличение совокупного экономического эффекта и вклад ОЭЗ в развитие регионов».

Главная тенденция последних лет — масштабирование механизма: растет и число зон, и их география, продолжает директор АКИТ РФ. «Уже 47 регионов имеют ОЭЗ, и эта карта будет только расширяться. И существенная часть перспектив связана с нормативными изменениями — многие зоны уже готовятся воспользоваться возможностью расширения территорий под запросы крупных инвесторов»,— говорит Михаил Лабудин.

По мнению Моисея Фурщика, среди текущих проблем стоит особо отметить увеличившиеся сложности с обеспечением бюджетного финансирования в целом ряде регионов. «Это делает еще более актуальной задачу привлечения федеральных средств (например, через механизмы Минпромторга России или за счет казначейских инфраструктурных кредитов),— говорит он.— Другая важная задача в этом контексте — достижение хотя бы операционной окупаемости даже государственными управляющими компаниями, в том числе за счет расширения спектра предоставляемых услуг».

В свою очередь, Михаил Лабудин считает, что основными вызовами в сфере остаются факторы макроэкономической конъюнктуры, в том числе отраслевые риски и необходимость своевременного развития инфраструктуры под растущий спрос инвесторов: «Однако динамика, которую мы видим, подтверждает устойчивый характер развития механизма ОЭЗ и их долгосрочный потенциал».

Новые форматы

Масштабные перемены ждут Дальний Восток и Арктику, где механизм префрежимов также в этом году отметит юбилей. «Становление системы преференций для бизнеса на Дальнем Востоке началось с запуском в 2015 году режимов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ), которые уже десять лет являются основой для привлечения инвестиций в макрорегион и предлагают бизнесу выгодные налоговые льготы и административные преференции,— рассказывает заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ) Сергей Скалий.— В 2018 году к ним добавился специальный административный район на острове Русский, ориентированный на финансовый и корпоративный сектора».

География и инструментарий стали значительно шире в 2020 году, когда стартовал режим Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), за пять лет давший значительное улучшение делового климата в регионе. В 2022 году был создан новый инструмент — преференциальный режим на Курильских островах РФ (КОРФ), освобождающий бизнес от налогов на 20 лет.

«На Дальнем Востоке и в Арктике по соглашениям с КРДВ проекты реализуют 868 резидентов ТОР. Бизнес, применяя инструменты господдержки режима ТОР, вложил в экономику 3,99 трлн руб., создал 95,5 тыс. рабочих мест. 315 проектов резиденты ввели в эксплуатацию, остальные находятся на различных стадиях реализации: от проектирования и строительных работ до приобретения оборудования и пусконаладочных работ»,— говорит Сергей Скалий.

Комфортные условия для бизнеса на Дальнем Востоке государство обеспечивает и резидентам свободного порта Владивосток, продолжает он: «Это видно по числу проектов — 1950, а введенных в работу предприятий уже 648. Резиденты СПВ фактически инвестировали в проекты 690,4 млрд руб. и создали 61,4 тыс. рабочих мест».

В режиме АЗРФ работают 972 компании. Бизнес уже ввел в работу 276 проектов, общий объем фактически осуществленных резидентами инвестиций составляет 221,9 млрд руб., создано 12,3 тыс. рабочих мест. На Курилах 42 участника режима КОРФ реализуют проекты на сумму 6,9 млрд руб. Среди проектов преобладает создание новых точек привлечения туристов на Курильские острова.

Общий объем инвестиций по заключенным с КРДВ соглашениям достиг 13 трлн руб., резюмирует Сергей Скалий: «В преференциальных режимах реализуют проекты около 3,8 тыс. резидентов, на новых и создаваемых предприятиях создано 184 тыс. рабочих мест. Ключевой целью по привлечению инвестиций названо достижение накопленного объема вложений по проектам с государственной поддержкой на Дальнем Востоке 12,3 трлн руб. к 2030 году. На сегодняшний день в проекты с господдержкой инвесторы вложили 5,9 трлн руб.».

С января 2027 года в регионе будет сформирован единый преференциальный режим. «В его основе — несколько важнейших новаций,— комментирует господин Скалий.— Во-первых, это гибкая система налоговых льгот, привязанная к рентабельности проекта, что создает сбалансированные партнерские отношения между государством и бизнесом. Во-вторых, упрощение доступа: процедура получения статуса резидента будет осуществляться через цифровые сервисы. В-третьих, фокус будет сделан на новые инвестиционные проекты в приоритетных отраслях, в частности таких как туризм и высокотехнологичные проекты. Планируется, что КРДВ станет управляющей компанией Единой преференциальной зоны».

Помимо консолидации режимов, с 1 января 2026 года начнет действовать новый преференциальный режим — международная ТОР (МТОР). Пакет льгот МТОР включает: нулевую ставку налога на прибыль на десять лет, пониженные тарифы страховых взносов, возможность установления режима свободной таможенной зоны, гарантию неухудшения условий ведения бизнеса на 15 лет и ряд других преференций. Международные ТОР планируется создать в Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях, Амурской области и ЕАО. Новые точки роста с высокой добавленной стоимостью дадут дополнительную динамику ускоренному развитию Дальнего Востока, полагают в КРДВ.

Еще одно изменение касается предоставления в аренду земельных участков под конкретные инвестиционные проекты за пределами ТОР. «Такое решение позволит еще большему количеству инвесторов получить востребованный в условиях высокой ключевой ставки и внешних вызовов механизм поддержки,— отмечает Сергей Скалий.— Также перспективным направлением для КРДВ является максимизация внебюджетных доходов для последующего финансирования мер поддержки Дальнего Востока и Арктики, в том числе создания объектов инфраструктуры. Это позволит снизить затраты федерального и региональных бюджетов».

Татьяна Еремина