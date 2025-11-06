Ставрополье поднялось на 46 пунктов в рейтинге инвестиционного климата

В национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов России Ставропольский край поднялся на 46 пунктов за пять лет. В 2019 году регион занимал 68 место, в 2024 году — 22 место. Соответствующая информация опубликована на сайте корпорации развития Ставрополья.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Аналитики связывают положительную динамику с комплексом мер по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. На портале предприниматели могут ознакомиться с юридическими документами, связанными с инвестиционной деятельностью, а также получить информацию о функционировании проектного офиса и мерах по поддержке конкуренции.

Кроме того, инвесторы имеют возможность участвовать в опросах, оценивая такие аспекты, как качество регуляторной среды, уровень поддержки малого и среднего бизнеса и развитие инфраструктуры.

Наталья Белоштейн