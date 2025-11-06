Основан в 2016 году в Москве и является частью портфеля брендов косметической компании «Арт-Визаж». За разработки отвечают визажист, бьюти-эксперт Светлана Гребенькова и химик Екатерина Клышинская. Вся декоративная косметика PROMAKEUP laboratory обладает свойствами средств ухода за кожей и содержит функциональные ингредиенты, которые решают одновременно несколько задач. Среди бестселлеров марки — смягчающая база под макияж Sleek Skin, тональный крем Revive Skin и матирующая рассыпчатая пудра для лица True Matte.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PROMAKEUP laboratory Фото: PROMAKEUP laboratory