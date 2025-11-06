Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
PROMAKEUP laboratory

PROMAKEUP laboratory — бренд профессиональной декоративной косметики

Основан в 2016 году в Москве и является частью портфеля брендов косметической компании «Арт-Визаж». За разработки отвечают визажист, бьюти-эксперт Светлана Гребенькова и химик Екатерина Клышинская. Вся декоративная косметика PROMAKEUP laboratory обладает свойствами средств ухода за кожей и содержит функциональные ингредиенты, которые решают одновременно несколько задач. Среди бестселлеров марки — смягчающая база под макияж Sleek Skin, тональный крем Revive Skin и матирующая рассыпчатая пудра для лица True Matte.

Фото: PROMAKEUP laboratory

