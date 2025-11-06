Число жертв пожара в СНТ в Сургуте выросло до восьми

В Сургуте умер мужчина, госпитализированный с ожогами после пожара в садовом товариществе «Прибрежный-1». Число погибших в результате происшествия 5 ноября достигло восьми.

Пожар произошел в ночь на 5 ноября в двухэтажном дачном доме. На месте погибли трое взрослых и четверо детей. По предварительной версии следствия, на момент пожара в доме находились женщина, четверо ее детей 2008-2020 годов рождения, внучка 2023 года рождения, а также ее сожитель и трое гостей. Из горящего дома смогли выбраться старшая дочь хозяйки дома и ее

гражданский муж, а гость. Расследуется уголовное дело, возбужденное по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК).

Мэр Максим Слепов сообщил, что жители Сургута за один день собрали вещи и предметы быта для пострадавшей семьи, пишет «Ъ — Урал». Администрация города взяла на себя расходы на похороны.