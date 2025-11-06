СВР обвинила Запад в подготовке диверсии на Запорожской АЭС

По данным Службы внешней разведки (СВР) России, европейские страны–участницы НАТО обсуждают возможную диверсию на Запорожской АЭС «с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов». Ответственность за аварию Запад планирует возложить на Россию, утверждают в СВР.

Цель такой диверсии — изменить ход конфликта на Украине и повлиять на его восприятие на Западе, считают в СВР. «В качестве наиболее эффективного способа достижения такой цели предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие трагедии малайзийского авиарейса МН17 в 2014 году»,— следует из пресс-релиза.

По информации спецслужбы, последствия возможной диверсии на ЗАЭС проанализировала британская НПО Chatham House (признана нежелательной организацией в РФ). Ее специалисты выяснили, что в случае возможной аварии граждане стран ЕС вблизи украинской западной границы и жители подконтрольных Украине территорий будут заражены радиацией.

Европейские страны планируют освещать в СМИ возможную аварию так, чтобы западная общественность «однозначно заняла сторону Киева», подчеркнули в СВР.

Запорожская АЭС расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра. Это самая крупная атомная станция в Европе. Россия установила контроль над объектом в марте 2022 года. АЭС перешла под управление АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).