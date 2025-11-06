В Волгограде восстанавливают стену многоэтажки после попадания беспилотника

В Волгограде городские службы приступили к восстановлению жилых домов, поврежденных во время ночной атаки БПЛА. Местные власти пообещали оперативно восстановить остекление в домах и часть стены многоквартирного дома на улице Гаря Хохолова, в который врезался дрон.

«Дома подключены ко всем ресурсам, включая отопление», — подчеркнули в администрации. Для составления общего реестра подлежащих восстановлению объектов «проводятся замеры».

За ночь средства ПВО уничтожили 75 беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Больше всего — 49 БПЛА — были сбиты над Волгоградской областью.