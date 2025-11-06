Более 3 тыс. абонентов остались без света под Алуштой

Авария на сетях оставила без электроэнергии более 3 тыс. абонентов, проживающих в городском округе Алушта на южном берегу Крыма. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

По словам представителей предприятия, обесточены населенные пункты Малый Маяк, Пушкино, Кипарисное, Лазурное и Партенит.

«Без электроэнергии — более 3 тыс. абонентов. Аварийные бригады работают над устранением аварии»,— уточнили в «Крымэнерго».

Как сообщили “Ъ” в прокуратуре Крыма, в ведомстве организовали проверку по факту происшествия. В частности, будет дана оценка соблюдению требований жилищно-коммунального законодательства, в том числе своевременности проведения ремонтных и восстановительных работ на электросетях.

Александр Дремлюгин, Симферополь