СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в санатории Ставрополя

В Ставрополе возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в одном из специализированных санаториев города для детей, страдающих заболеваниями органов дыхания (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего по указанию и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)»,— говорится в сообщении ведомства.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.

Наталья Белоштейн