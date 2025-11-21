Не холодно зимой

Итальянский дом моды Boggi Milano продолжает искать ответ на вопрос, чего хотят мужчины. Его дизайнеры уверены — это технологии, инновации и качество. И, разумеется, комфорт. Без него никакие новшества приняты не будут.

Капсула Winter Resort, коллекция осень-зима 2025/26

Фото: Boggi Milano Капсула Winter Resort, коллекция осень-зима 2025/26

На улице ветрено, промозгло и холодно — а одежда наперекор погоде должна сохранять тепло и оставаться сухой. Достичь такого результата можно разными путями. Например, составлять многослойные комплекты, но они сковывают движения, делают неповоротливым. Поэтому ключевой задачей становится облегчить ткани. Технологи решают ее в бесконечных поездках по итальянским ткацким и прядильным фабрикам в поисках подходящей продукции.

Капсула Wooltech из инновационной шерсти с двухслойной конструкцией

Фото: Boggi Milano Капсула Wooltech из инновационной шерсти с двухслойной конструкцией

Так, на итальянской камвольной фабрике Nova Fides изготовляют пряжу из неокрашенных волокон без применения химикатов. Сотканное из нее полотно UNDYED® имеет естественные оттенки шерсти — это мягкая палитра в серо-бежевых тонах. Шерсть для тканей отбирают так, чтобы она сохраняла естественную мягкость и не требовала дополнительной обработки. При этом существенно экономятся вода, энергия и сокращается углеродный след.

Рубашка-бомбер из чистой шерсти UNDYED® от итальянской камвольной фабрики Nova Fides

Фото: Boggi Milano Рубашка-бомбер из чистой шерсти UNDYED® от итальянской камвольной фабрики Nova Fides

Мягкая, легкая, натуральная рубашка-бомбер из такой ткани может стать основой зимних комплектов. К ней подойдут водолазка из шерсти мериноса цвета бургундского вина и практичные брюки из фланели. Или брюки из эластичного вельвета винного тона, которые сделают образ более эффектным.

Еще пара вещей — и зимний гардероб можно считать укомплектованным. Для города понадобится пальто, и у Boggi Milano есть такие, от которых трудно отказаться. В них легкость и пластичность силуэта совмещаются с узнаваемыми деталями миланской классики. Сшиты пальто из кашемира высочайшего качества или 70-процентной переработанной шерсти, произведенной в Италии. В таком пальто можно ходить годами, эта современная классика не выйдет из моды.

Стеганый жилет из стрейч-вельвета с наполнителем из пуха 80/20, уровень утепления (Fill Power) 700

Фото: Boggi Milano Стеганый жилет из стрейч-вельвета с наполнителем из пуха 80/20, уровень утепления (Fill Power) 700

В сильные холода или за городом придется кстати стеганая куртка из плотной ткани с водоотталкивающей пропиткой и фольгированием с внутренней стороны. Гусиный пух золотого для зимней одежды стандарта 80/20 делает ее очень теплой и обеспечивает естественную терморегуляцию. Если полностью застегнуть воротник и капюшон, никакой шарф не понадобится. А свободу обеспечит комплект из бомбера и стеганого жилета в таком же исполнении, чтобы носить их вместе или по отдельности.

Замшевые ботинки Valley

Фото: Boggi Milano Замшевые ботинки Valley

Изучая запросы покупателей, Boggi Milano создает стильный вариант капсульного гардероба, подходящего для самых разных ситуаций.

Владимир Гридин