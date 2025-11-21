Третий в семействе

Роскошь в наши дни — это в первую очередь сервис и стиль, а не блеск золота. И то, и другое, и, конечно, третье найдется в отеле Jumeirah Marsa Al Arab.

Самый новый, самый роскошный, самый желанный для отдыха на берегу Персидского залива, он стал третьим из отелей семейства Jumeirah. Первой появился отель-«волна» Jumeirah Beach Hotel, затем на его фоне поднялся отель-«парус» Jumeirah Burj Al Arab. А четверть века спустя Jumeirah Marsa Al Arab, похожий на футуристическую суперъяхту, замкнул периметр одной из самых дорогих отельных территорий мира.

Архитектор Шон Килла, проектировавший отель, называет этот ландшафт знаковым для Дубая. Парус Burj Al Arab успел стать самым узнаваемым зданием государства, едва ли не его символом. Вписать его силуэт в архитектуру нового отеля было непросто. На помощь пришли новые технологии, сделавшие возможными двойные криволинейные поверхности и возведение арки высотой 36 м — через нее «парус» виден как на ладони. Килла создал для достопримечательности достойное обрамление и новую видовую точку. Но это далеко не единственное достоинство Jumeirah Marsa Al Arab.

Те, кто уже побывал в отеле, поют ему дифирамбы. Тут высоченные потолки, просторные номера, огромные ванные комнаты, комфортные матрасы, шкафы, в которых удобно размещать вечерние платья — без них никуда. В 11 ресторанах и четырех барах к ужину просят являться в вечернем кежуал, что на практике означает длинное платье для дам и костюм или его современное подобие для мужчин. Бар, напоминающий плавающую жемчужину, собирает воедино пространство The Fore. Утром тут подают восточные завтраки, а вечером предлагают блюда Азии, Европы и Ближнего Востока. В Umi Kei готовят суши и сашими (обратите внимание на синеперого тунца и морских ежей с Хоккайдо), вагю на робата-гриле и рамены. В Mirabelle — салат с лобстером и тюрбо-гриль. В Madame Li колдуют над китайскими и паназиатскими рецептами (рекомендуем димсамы и роллы из рисовой лапши с лобстером), а в The Bombay Club — над индийскими, например, телячьей щекой вагю, томленной в тандуре. Отличные стейки готовят в The Cullinan, а за десертами все отправляются в кондитерскую Pierre Herme? Paris — пирожные «Исфахан» здесь восхитительны.

Ранним утром стоит выйти к морю, бассейны (их тут пять) открываются лишь с девяти утра. Днем стоит планировать отдых в спа. Он занимает три этажа, один из которых отведен только для женщин. В 13 кабинетах здесь проводят восстановительные и оздоровительные процедуры, работают хаммам и паровая баня, после которых приятно окунуться в прохладную воду 20-метрового крытого бассейна. Отдельное удовольствие — прогулка в садах отеля, где высажено более 3 тыс. деревьев и бессчетное количество цветов и кустарников. В сапфировых панорамных окнах Jumeirah Marsa Al Arab весь день плещется бирюзовое море, обещая чудесный отдых у воды.

