Формы и фактуры
Осень в No One
В новой рекламной кампании мультибренда No One аксессуары сезона демонстрируются на фоне огромных подушек, исполняющих роль арт-объектов. Они акцентируют внимание на разнообразии форм и фактур обуви и сумок, представленных в бутиках сети.
Платье Principe di Bologna, очки Gucci, перчатки Principe di Bologna, ботильоны из первой линии Premiata
Фото: NO ONE
Компанию лоферам Renzo Mercuri из гладкой бежевой кожи с золотой пряжкой составили объемная кожаная сумка Gianni Chiarini с карабином на ремешке, а также бежевый классический тренч и черные перчатки. А черно-белый образ из рубашки, твидового жакета и юбки-карандаша дополнили черные туфли на скошенном каблуке и сумка хобо Vic Matie.
На девушке: водолазка Iceberg, платье Principe di Bologna, сумка Braccialini, кеды Anna Rachele; на молодом человеке: свитер, рубашка и брюки — Principe di Bologna, ремень Baldinini, очки Tom Ford, кроссовки Premiata
Фото: NO ONE
Важный тренд осени 2025 года — замшевая обувь. Это классические лоферы, кроссовки и высокие сапоги. Замша выступает альтернативой коже в самых разных образах, особенно повседневных и деловых. В коллекции No One интересны коньячные челси Fabi.
В моде и анималистичные паттерны. Казаки Principe di Bologna из ворса пони с коровьим принтом отлично смотрятся с голубыми джинсами, рубашкой из синего денима и золотистой коктейльной сумкой Principe di Bologna.
Ветровка Baldinini, кардиган Principe di Bologna, рубашка Antelope The Label, юбка Forte dei Marmi Couture, очки Burberry, сумка Vic Matie, челси Fabi
Фото: NO ONE
Для вечерних выходов предназначены остроносые сапоги Le Silla с корсетной шнуровкой и ботильоны из первой линии Premiata из лакированной и матовой кожи наппа с квадратным носом.
Рубашка Dondup, джинсы Seventy, очки Celine, перчатки Merola Gloves, казаки и сумка — Principe di Bologna
Фото: NO ONE
К одежде в стиле casual подойдут кеды Anna Rachele из кожи песочного цвета c эффектом потертости и сумка Braccialini Flower Shop с кожаной аппликацией на тему цветочной лавки.
Среди новинок No One, адресованных мужчинам,— кожаные монки Principe di Bologna и пенни-лоферы Baldinini, технологичные ботинки Renzo Mercuri с усиленной шнуровкой и вставками из войлока и двухцветные кеды Barracuda с логотипом бренда.
Сапоги Le Silla
Фото: NO ONE
В коллекциях мультибренда No One в любой сезон есть большой выбор одежды, обуви и аксессуаров.