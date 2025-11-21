Формы и фактуры

В новой рекламной кампании мультибренда No One аксессуары сезона демонстрируются на фоне огромных подушек, исполняющих роль арт-объектов. Они акцентируют внимание на разнообразии форм и фактур обуви и сумок, представленных в бутиках сети.

Платье Principe di Bologna, очки Gucci, перчатки Principe di Bologna, ботильоны из первой линии Premiata

Фото: NO ONE

Фото: NO ONE Платье Principe di Bologna, очки Gucci, перчатки Principe di Bologna, ботильоны из первой линии Premiata

Компанию лоферам Renzo Mercuri из гладкой бежевой кожи с золотой пряжкой составили объемная кожаная сумка Gianni Chiarini с карабином на ремешке, а также бежевый классический тренч и черные перчатки. А черно-белый образ из рубашки, твидового жакета и юбки-карандаша дополнили черные туфли на скошенном каблуке и сумка хобо Vic Matie.

На девушке: водолазка Iceberg, платье Principe di Bologna, сумка Braccialini, кеды Anna Rachele; на молодом человеке: свитер, рубашка и брюки — Principe di Bologna, ремень Baldinini, очки Tom Ford, кроссовки Premiata

Фото: NO ONE

Фото: NO ONE На девушке: водолазка Iceberg, платье Principe di Bologna, сумка Braccialini, кеды Anna Rachele; на молодом человеке: свитер, рубашка и брюки — Principe di Bologna, ремень Baldinini, очки Tom Ford, кроссовки Premiata

Важный тренд осени 2025 года — замшевая обувь. Это классические лоферы, кроссовки и высокие сапоги. Замша выступает альтернативой коже в самых разных образах, особенно повседневных и деловых. В коллекции No One интересны коньячные челси Fabi.

В моде и анималистичные паттерны. Казаки Principe di Bologna из ворса пони с коровьим принтом отлично смотрятся с голубыми джинсами, рубашкой из синего денима и золотистой коктейльной сумкой Principe di Bologna.

Ветровка Baldinini, кардиган Principe di Bologna, рубашка Antelope The Label, юбка Forte dei Marmi Couture, очки Burberry, сумка Vic Matie, челси Fabi

Фото: NO ONE

Фото: NO ONE Ветровка Baldinini, кардиган Principe di Bologna, рубашка Antelope The Label, юбка Forte dei Marmi Couture, очки Burberry, сумка Vic Matie, челси Fabi

Для вечерних выходов предназначены остроносые сапоги Le Silla с корсетной шнуровкой и ботильоны из первой линии Premiata из лакированной и матовой кожи наппа с квадратным носом.

Рубашка Dondup, джинсы Seventy, очки Celine, перчатки Merola Gloves, казаки и сумка — Principe di Bologna

Фото: NO ONE

Фото: NO ONE Рубашка Dondup, джинсы Seventy, очки Celine, перчатки Merola Gloves, казаки и сумка — Principe di Bologna

К одежде в стиле casual подойдут кеды Anna Rachele из кожи песочного цвета c эффектом потертости и сумка Braccialini Flower Shop с кожаной аппликацией на тему цветочной лавки.

Среди новинок No One, адресованных мужчинам,— кожаные монки Principe di Bologna и пенни-лоферы Baldinini, технологичные ботинки Renzo Mercuri с усиленной шнуровкой и вставками из войлока и двухцветные кеды Barracuda с логотипом бренда.

Сапоги Le Silla

Фото: NO ONE

Фото: NO ONE Сапоги Le Silla

В коллекциях мультибренда No One в любой сезон есть большой выбор одежды, обуви и аксессуаров.

Анна Круглова