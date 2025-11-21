Сказочные акценты

Дерево и неон, металл и камень существуют в интерьере ресторана в полной гармонии. И к гастрономии тут относятся как к искусству, а ужин превращается в путешествие между культурами. Бренд-шеф Руслан Поляков и шеф-повар Антон Луценко объединяют индийские специи с сибирскими ингредиентами и с помощью азиатских техник придают знакомым продуктам новый вкус. Шеф-пекарь Михаил Иваненко готовит ремесленный хлеб по авторским рецептам, экспериментируя с закваской. Особое место в его коллекции занимает лавандовый хлеб — с ароматом цветочных полей и фиолетовым мякишем, который раскрывается медовыми нотами в сочетании с копченым маслом.

Каждое блюдо в ресторане — артефакт. Трио сашими new style — это сливочный лосось, маслянистый тунец и нежный сибас под ярким паназиатским соусом понзу. В салате «Тайный Цезарь» нужно разбить хлебный купол ложкой, чтобы обнаружить под ним сочную курицу тандури, королевские креветки или краба с хрустящими листьями салата под воздушным соусом. Томленное в течение 12 часов по североамериканскому рецепту ребро быка «Чудо-Юдо» с карамелизированной корочкой буквально соскальзывает с кости, а лесные ягоды в соусе добавляют ему кисло-сладких акцентов. Щупальца осьминога здесь запекают в печи в чугунке с картофелем, помидорами и душистой зеленью. А невесомая облачная текстура йогуртового мусса в «клубничном танцующем торте» оставляет послевкусие с ноткой цитруса.

Осенью ресторан предлагает обновленное меню с морепродуктами и мясом. Главное блюдо — шашлык XL на сабле, которая служит вертелом для фермерского цыпленка, мраморной говядины и карачаевского ягненка. Второй хит, бочковые грузди с попкорном из сметаны,— импровизация на тему классического русского блюда. Среди других новинок — тартар из тунца bluefin с яблоком и имбирем. В дровяной печи готовятся филе дорадо с ризони и шпинатом и гребешок в масляно-чесночном соусе под сырной корочкой из моцареллы и пармезана. Завершит трапезу пломбир в стаканчике с малиной, прослойкой из шоколадной крошки и воздушной шапкой из маршмеллоу.

Сергей Данилян