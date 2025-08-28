В «Теплосети СПб» заявили о троекратном снижении числа прорывов труб после испытаний

В энергетических компаниях АО «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» отчитались о завершении подготовки к новому отопительному сезону. Об этом шла речь на заседании городской межведомственной комиссии, прошедшей под председательством вице-губернатора Сергея Кропачева.

Фото: Пресс-служба Смольного

В частности, теплоэнергетики заявили о проведении в межотопительный сезон 289 гидравлических испытаний, 44 температурных испытаний и подготовке более 7,6 тыс. км тепловых сетей.

Как отметил генеральный директор «ТЭК СПб» и «Теплосети» Вадим Бравве, в этом году количество дефектов в зоне «Теплосети», выявленных по итогам испытаний, сократилось по сравнению с предыдущим годом почти в три раза.

«Такая динамика — результат увеличения как объемов реконструкции после консолидации активов компании под управлением города, так и инновационной диагностики, которая позволяет предотвращать технологические нарушения на теплопроводах и повышать надежность теплоснабжения жителей»,— прокомментировал господин Бравве.

В целом в Смольном оценили готовность инженерно-энергетического комплекса к новому отопительному сезону на 98%, жилищного фонда — на 95%, социальных учреждений — на 95%, готовность теплоисточников Минобороны — на 96%.

В настоящий момент ресурсоснабжающие организации приступили к опробованию систем теплоснабжения и расконсервации, уточнили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

Андрей Цедрик