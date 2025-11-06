Задержаны подозреваемые в вымогательстве 60 тыс. руб. у подростка через Telegram

В Калужской области задержали трех злоумышленников, подозреваемых в попытке ограбить подростка в Москве. Против них возбудили уголовное дело о разбое и вымогательстве. Один из задержанных — несовершеннолетний, сообщило столичное управление СКР.

В пресс-службе ведомства рассказали, что 3 ноября фигуранты предложили сняться жертве в ролике и встретиться у станции метро «Пушкинская». Там они пригласили подростка в машину и выстрелили в пол. Злоумышленники потребовали перевести им открытки из мессенджера Telegram общей стоимостью около 60 тыс. руб.

Затем фигуранты увидели приложение для криптовалюты на телефоне пострадавшего. Подросток обманул их и заявил, что на его счету хранится более 9 млн руб. и пообещал их отдать. Для этого потерпевшего отвезли домой, чтобы он смог перевести криптовалюту, однако жертва вызвала полицию.

Задержанными оказались граждане 2003, 2007 и 2010 годов рождения. Их доставили в московское подразделение СКР. С ними проводятся следственные действия.

Никита Черненко