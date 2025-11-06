ЕК не стала комментировать сообщения о новых визовых ограничениях для россиян

В Еврокомиссии (ЕК) никак не отреагировали на информацию издания Politico о введении новых визовых ограничений для россиян, пишет «РИА Новости».

«На данный момент у нас нет комментариев по этому поводу»,— ответил на запрос агентства собеседник в ЕК.

5 ноября Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщило о планах ЕС ужесточить выдачу шенгенских мультивиз для граждан России. По данным издания, россияне в большинстве случаев смогут получать только однократные визы. Исключения предусматриваются по гуманитарным соображениям или для людей с гражданством одной из стран Евросоюза. Новые правила могут вступить в силу на этой неделе, уточнялось в публикации Politico.

В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ. В отношении граждан России с небиометрическими загранпаспортами также действуют ограничения на въезд в Латвию, Чехию, Литву, Данию, Францию и Эстонию.