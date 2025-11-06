Удмуртия третья в ПФО по темпам роста объемов промпроизводства в январе—сентябре

Удмуртия заняла третье место в ПФО по приросту объемов промпроизводства в январе—сентябре: год к году показатель увеличился на 8,3%. Первое и второе места в рейтинге заняли Татарстан и Ульяновская область с ростом 11,6% и 8,8% соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Рост по группе обрабатывающих производств Удмуртии составил 17%. Больше всего увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий — в 1,8 раза, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, прочих транспортных средств и оборудования — в 1,2 раза.

В 1,5 раза снизились объемы в полиграфической деятельности и копировании носителей информации, производстве электрического оборудования, бумаги и бумажных изделий, химических веществ и продуктов.

Производство пищевых продуктов увеличилось на 3,5%, напитков — снизилось на 5,4%. В 2,8 раза уменьшился выпуск макаронных изделий, в 1,5 раза — безалкогольных напитков, в 1,4 раза — рыбных пресервов, на 7,5% — колбасных изделий, на 0,7% — сливочного масла, на 0,2% — сыра.

При этом мясных и мясосодержащих консервов было произведено больше на 11,5%, мясных и мясосодержащих полуфабрикатов — на 6,5%, хлебобулочных изделий недлительного хранения — на 3,4%, пшеничной и пшенично-ржаной муки — на 0,7%.

В добывающем секторе отмечено снижение на 3,9%, в энергетическом, тепло- и газоснабжении — рост на 5,9%, в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений — снижение на 12,2%.

В сентябре объем промпроизводства Удмуртии вырос на 9,6% относительно прошлого года. В целом по РФ прирост показателя составил 0,3%.

Напомним, обрабатывающие производства нарастили оборот за девять месяцев на 25,5% — до 731,9 млн. В топ-3 по направлению производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (как подсчитал «Ъ-Удмуртия», падение на 26,9% — до 198,5 млн), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (рост в два раза — до 130,1 млн) и производство прочих транспортных средств и оборудования (сокращение на 58,2% — до 94,5 млн).

