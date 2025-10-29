Оборот удмуртских производств металлоизделий снизился на 27% в январе—сентябре

Оборот организаций Удмуртии за январь—сентябрь составил 1,8 трлн руб. Это на 9,4% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Удмуртстат. Традиционно, основная часть оборота (1,4 трлн) обеспечена обрабатывающими производствами, оптовой и розничной торговлей и ремонтом транспорта, а также добычей полезных ископаемых.

Обрабатывающие производства нарастили оборот за девять месяцев 2025 года на 25,5% — до 731,9 млн. В топ-3 по направлению производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (как подсчитал «Ъ-Удмуртия», падение на 26,9% — до 198,5 млн), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (рост в два раза — до 130,1 млн) и производство прочих транспортных средств и оборудования (сокращение на 58,2% — до 94,5 млн).

Оптовая и розничная торговля, а также ремонт автотранспорта и мотоциклов (объединены в одну категорию) за указанный период увеличились на 8,3% — до 440,4 млн. По опту и рознице в среднем прирост на 10,5% — до 206,6 и 184,4 млн.

Добыча полезных ископаемых снизилась на 20,7% — до 276,7 млн. Это самое значительное сокращение по обороту среди всех направлений.

Напомним, объем валового регионального продукта (ВРП) Удмуртии в 2025 году прогнозируется на отметке 1,56 трлн руб. Рост год к году 5,6%, что на 3 процентных пункта меньше, чем в сравнении 2024-го с 2023-м. В минэкономики динамику связали со снижением инфляционного давления.

Эксперты призвали «не драматизировать» замедление темпов роста ВРП, но отметили, что «два кита» экономики Удмуртии находятся уже не в лучшем положении: оборонка загружена на 80-90% (рост обработки год к году 17,1%), а добыча адаптируется к падению цен на «черное золото». Для дальнейшего роста экономики, считают собеседники, нужны инвестиции, привлечению которых мешает ключевая ставка ЦБ в 16,5%.

