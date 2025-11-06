ФСБ: Калужская табачная фабрика недоплатила налогов на 1 млрд рублей

Калужская табачная фабрика уклонилась от уплаты налогов на сумму более 1 млрд рублей, следует из видеоматериалов ФСБ. В распространенном спецслужбой ролике сотрудник ведомства рассказывает, что некоторые представители табачного рынка используют незаконные схемы для снижения налоговых отчислений.

«Одним из негативных примеров является Калужская табачная фабрика, — заявил оперативник, — владельцы которой, преследуя цель заработать сверхприбыль, уклонялись от уплаты акциза и производили контрафактную продукцию».

В ходе проверки Калужской табачной фабрики было подтверждено, что она уклонялась от налогов на сумму более 1 млрд рублей, заявил сотрудник ФСБ. На видео показаны цеха, где производились немаркированные сигареты.

ФСБ сообщила, что всего с начала года изъято более 10 млн пачек табачной продукции на сумму около 3 млрд рублей.