В Белоруссии произошел пожар на НПЗ «Нафтан»

В Новополоцке в Витебской области Белоруссии произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода ОАО «Нафтан». На технологической установке на высоте 20 м загорелось дизельное топливо, передает «БелТА».

Пожарные вместе с сотрудниками НПЗ наладили подачу в очаг возгорания «инертных газов для разбавления горючих веществ и материалов», сообщили в МЧС. Одновременно аварийную и соседние установки охлаждали водой — были задействованы 12 лафетных стволов, подчеркнули в ведомстве.

К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Никто не пострадал. Что стало причиной пожара, пока не установлено.