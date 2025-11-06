Забросивший 900-ю шайбу Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В матче против «Сент-Луис Блюз» он забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. В составе «Сент-Луиса» отличился российский нападающий Алексей Торопченко. Александр Овечкин поразил ворота соперника на 23-й минуте матча. Форвард является рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы. В текущем сезоне Овечкин набрал 8 очков (3 гола+5 результативных передач) в 13 матчах.

Второй звездой дня был признан канадский форвард «Калгари Флеймс» Назем Кадри. Он забил гол в своем 1000-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. Его команда одержала победу — 5:1 — над «Колумбус Блю Джекетс», автором единственной шайбы в составе проигравших стал российский нападающий Кирилл Марченко. Третьей звездой дня признали канадского нападающего «Чикаго Блэкхокс» Тайлера Бертуцци, сделавшего хет-трик в игре против «Ванкувер Кэнакс» — 5:2.

В других матчах дня «Сан-Хосе Шаркс» на выезде обыграл «Сиэтл Кракен» со счетом 6:1. Российский защитник «Юта Маммот» Михаил Сергачев забросил шайбу в гостевом матче против «Торонто Мейпл Лифс», ему ассистировал соотечественник Дмитрий Симашев, который набрал первое очко в НХЛ. Победу одержали хозяева — 5:3.

