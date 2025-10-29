В Орловской области ищут подрядчика на ремонт дороги за 190 млн рублей

Казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик» объявило электронный конкурс на капитальный ремонт участка автодороги «Комаричи — Дмитровск» — Девятино в Дмитровском районе. Его протяженность составляет 4,8 км. Начальная цена контракта — 189,5 млн руб. Это следует из данных портала госзакупок.

Источник финансирования — бюджет Орловской области. Согласно проекту контракта, победитель торгов с 1 апреля по 31 июля 2026 года обязан отремонтировать покрытие, укрепить обочины, установить сигнальные столбики и дорожные знаки, а также нанести разметку. Гарантийный срок на различные виды работ составляет от одного года до восьми лет.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 14 ноября, итоги подведут 19-го.

Сегодня стало известно, что в Липецкой области объявили повторный конкурс на ремонт дорог за 856 млн руб.

Кабира Гасанова