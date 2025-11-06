Бывшего топ-менеджера челябинского УИК-банка признали банкротом

Арбитражный суд Свердловской области признал бывшего председателя правления ООО «УИК-Банк» (Челябинск, с 2012 года открыто конкурсное производство) Светлану Колпакову банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества, сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.

По заявлению агентства требования банка в размере более 666,8 млн руб. включили в реестр требований кредиторов должника. Кроме того, в рамках дела о несостоятельности экс-председателя совета директоров УИК-банка Максима Хмелева суд ввел процедуру реструктуризации его долгов.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решение нижестоящей инстанции и увеличил размер субсидиарной ответственности Светланы Колпаковой, Максима Хмелева, членов правления Ирины Свинцовой и Марины Шумиловой с 50 млн руб. до 666,8 млн руб.

Виталина Ярховска