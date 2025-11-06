Суд продлил арест экс-министру здравоохранения Кузбасса

Центральный райсуд Кемерова поддержал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова. Против экс-чиновника возбуждено дело о получении взятки в крупном (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и особо крупном (ч. 6 ст. 290 УК РФ) размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АКО Фото: Пресс-служба АКО

Как ранее сообщала пресс-служба суда со ссылкой на материалы предварительного следствия, фигурант дела лично получил от руководителя обособленного подразделения в Кемерове новосибирского ООО «Медтрейд-СРЦ» деньги «за оказание содействия в заключении договоров на закупку и поставку медицинских изделий и товаров медицинского назначения, а также за общее покровительство». В квартире подозреваемого следователи провели обыск, изъяв свыше 1 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», 6 июня Дмитрий Беглов объявил о своей добровольной отставке. 10 июня суд по ходатайству следствия санкционировал его арест.

Михаил Кичанов