Суд продлил арест экс-министру здравоохранения Кузбасса
Центральный райсуд Кемерова поддержал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова. Против экс-чиновника возбуждено дело о получении взятки в крупном (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и особо крупном (ч. 6 ст. 290 УК РФ) размере.
Фото: Пресс-служба АКО
Как ранее сообщала пресс-служба суда со ссылкой на материалы предварительного следствия, фигурант дела лично получил от руководителя обособленного подразделения в Кемерове новосибирского ООО «Медтрейд-СРЦ» деньги «за оказание содействия в заключении договоров на закупку и поставку медицинских изделий и товаров медицинского назначения, а также за общее покровительство». В квартире подозреваемого следователи провели обыск, изъяв свыше 1 млн руб.
Как писал «Ъ-Сибирь», 6 июня Дмитрий Беглов объявил о своей добровольной отставке. 10 июня суд по ходатайству следствия санкционировал его арест.