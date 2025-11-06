Заработавшие на подпольном казино в Тюмени 161 млн руб. предстанут перед судом

СУ СКР по Тюменской области завершило расследование уголовного дела в отношении семерых мужчин, обвиняемых в незаконной игорной деятельности с извлечением прибыли в размере более 161 млн руб., сообщили в следственном комитете региона.

«В зависимости от роли каждого они обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием сети Интернет, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере), а также по п. «в» ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, совершенные с использованием сети Интернет)», — сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

По версии обвинения, поначалу четверо обвиняемых в 2022 году организовали подпольное казино в Тюмени. Для этого они нашли два нежилых помещения, оборудовали их компьютерами с программным обеспечением для проведения азартных игр с выходом в интернет. Помимо этого, они устроили к себе на работу администраторов, кассиров, барменов и охранников, которые не догадывались о криминальном характере работы.

Через два года, в 2024 году, к преступной группе присоединились еще три соучастника и открыли три заведения для проведения азартных игр на деньги под видом букмекерских контор. Всего было арендовано пять нежилых помещений в Тюмени по адресам: Червишевский тракт, Мельникайте, Дружбы, Володарского и Московский тракт. Осенью того же года силовики пресекли работу казино и изъяли используемое оборудование.

За все время нелегальной работы обвиняемые заработали более 160 млн руб.

Помимо этого, в ходе обысков в жилище одного из обвиняемых были найдены и конфискованы автомат, пистолет и боевые патроны.

«В обеспечительных целях на денежные средства и имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму 7,1 млн руб.», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила его в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Артем Путилов