SCMP: Китай создал корабельный реактор на основе тория

В Китае разработали реактор для тяжелых судов, работающий на расплавленной соли тория. Это топливо считается более безопасным по сравнению с ураном и не требует воды для охлаждения реактора, пишет South China Morning Post (SCMP).

По информации издания, новый реактор могут установить на проектируемом контейнеровозе, который должен стать самым крупным в мире. Судно сможет брать на борт 14 тыс. морских контейнеров. Его планируется оснастить дополнительным дизельным генератором, но основной реактор будет ториевым жидкосолевым и сможет достигать тепловой мощности 200 МВт. SCMP отмечает, что это соответствует мощности ядерного реактора S6W, используемого на американских подлодках класса Seawolf.

Если новая технология будет успешно опробована и внедрена, это может кардинально изменить ситуацию в коммерческом судоходстве, отмечает SCMP.