В Ижевске скончался журналист Сергей Савинов

Ижевский журналист Сергей Савинов умер 6 ноября на 48-м году жизни, пишет «Udm-info». В конце сентября его доставили в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. После операции он несколько дней находился в коме, затем его состояние немного улучшилось. Однако в начале ноября ему стало хуже, и он скончался.

Информация о нахождении Сергея Савинова в коме в ГКБ №7 появилась в местных СМИ 21 октября. Близкие подавали в полицию заявление о пропаже, после чего обнаружили пострадавшего в медучреждении. В больнице причиной ЧМТ назвали падение и удар головой о твердое покрытие. Медработники забрали пострадавшего с остановки общественного транспорта. Уголовное дело не заводилось.

Утверждается, что семья Сергея Савинова с ребенком-инвалидом осталась без кормильца при необходимости выплачивать ипотеку ближайшие шесть лет. Единственный доход — пенсия матери погибшего.

Сергей Савинов родился в деревне Банное Воткинского района Удмуртии. В 2003 году окончил факультет журналистики УдГУ. Он работал в газете «Комсомольская правда в Удмуртии», пресс-службах «Газпром Спецгазавтотранс» и Россельхозбанка в Удмуртии, был главным редактором журнала «Деловой квадрат», а в 2024–2025 годах — корреспондентом «Udm-info».

Анастасия Лопатина